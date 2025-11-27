У экс-замглавы Ростехнадзора конфисковано имущество на 1,6 млрд рублей

Как рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием иска, претензии прокуроров возникли к Фролову после проведения проверки в феврале 2024 г. Надзорный орган установил, что бывший замглавы Ростехнадзора вместе с родственниками совершал вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции многочисленные сделки по приобретению дорогостоящей недвижимости, стоимость которых превышала их законный доход. Впоследствии, уже в июле прошлого года, об этих нарушениях было доложено в аппарат правительства и Фролов был уволен.