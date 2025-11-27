У экс-замглавы Ростехнадзора конфисковано имущество на 1,6 млрд рублей«Ведомости» узнали подробности искового заявления Генпрокуратуры к Дмитрию Фролову
Вечером 27 ноября Нагатинский суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего замруководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова. Согласно решению суда, в собственность государства перешли более 40 объектов недвижимости премиального сегмента, элитный автопарк и другие активы. Общая стоимость конфискованного имущества, по оценке надзорного ведомства, превышает 1,6 млрд руб.
Как рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием иска, претензии прокуроров возникли к Фролову после проведения проверки в феврале 2024 г. Надзорный орган установил, что бывший замглавы Ростехнадзора вместе с родственниками совершал вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции многочисленные сделки по приобретению дорогостоящей недвижимости, стоимость которых превышала их законный доход. Впоследствии, уже в июле прошлого года, об этих нарушениях было доложено в аппарат правительства и Фролов был уволен.
Фролов устроился в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору в сентябре 2006 г., рассказывает собеседник. Там он занимал должности начальника финансового управления (2006–2008 гг.), и. о. руководителя московского межрегионального технологического управления технологического и экологического надзора (2008–2009 гг.), начальника управления государственного энергетического надзора (2009–2019 гг.). А на должность замглавы службы был назначен распоряжением председателя правительства в августе 2019 г.
Собеседник «Ведомостей» заявил, что Фролов, находясь на государственной службе, обязан был представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, установленные законодательством. При этом чиновник скрывал свои доходы, записывая активы на гражданскую жену, троих совместных детей и родителей. Все они проходят ответчиками по иску.
По словам источника, общая сумма доходов ответчиков за период с 2009 по 2023 г. составляет не более 143 млн руб. Всего, говорит источник, семья Фролова приобрела на незаконные доходы свыше 100 объектов недвижимого и иного имущества, включая автомобили, ценные бумаги, общей стоимостью не менее 1 684 249 056 руб. В числе этого имущества несколько квартир в Москве, нежилые помещения, загородные дома и акции в крупных российских банках на многомиллионные суммы.
На мать бывший чиновник, например, зарегистрировал земельный участок с домом в элитном коттеджном поселке «Лазурный берег» на берегу Пестовского водохранилища в Московской области стоимостью свыше 100 млн руб. Также он приобрел более 40 наименований ценных бумаг, в том числе иностранных эмитентов – облигации The Arab Republic of Egypt, Petroleos Mexicanos, акции Okta A. на сумму не менее 800 млн руб.
По мнению Генпрокуратуры, действиями Фролова, направленными на незаконное обогащение, нарушены публичные интересы Российской Федерации в борьбе с коррупцией.
Решение Нагатинского суда об обращении в доход государства активов Фролова подлежит немедленному исполнению.