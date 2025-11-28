Суд в России вынес приговор политологу за клевету на Лукашенко

Суд в России вынес приговор политологу за клевету на ЛукашенкоБывший преподаватель ВШЭ Суздальцев получил 400 часов обязательных работ
В России вынесен приговор политологу за клевету на Александра Лукашенко. Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрея Суздальцева к 400 часам обязательных работ.
Политолог признан виновным в «клевете, соединенной с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности» (ч. 5 ст. 128.1 УК), следует из судебной картотеки.
Уголовное дело было возбуждено по заявлению посольства Белоруссии в России. Оно же признано потерпевшим лицом в процессе. Как писали СМИ, следствие обвинило Суздальцева в клевете из-за публикаций в Telegram-канале с критикой о президенте страны Александре Лукашенко.
Судебный процесс по существу длился с августа 2025 г. Сам политолог инкриминируемое ему деяние отрицал. Суздальцев считает «абсурдным» такое обвинение, по его мнению, Лукашенко «достаточно цитировать, так как зачастую в конце своего очередного монолога уже опровергает то, о чем говорил в начале речи». Адвокаты политолога пытались доказать в суде, что в его постах не было состава преступления.
Бывший советник-посланник Белоруссии в России, а сейчас депутат белорусского парламента Александр Шпаковский после приговора написал в своем Telegram-канале, что «мы никогда не выступали против конструктивной критики», но «распространять оскорбительные и клеветнические измышления в адрес президента Республики Беларусь» и белорусского государства «никому не позволено». «Это сигнал для многих акробатов пера, которые в публицистическом угаре порой забывают про уголовное право», – пригрозил он жителям Союзного государства.
64-летний Суздальцев – специалист по постсоветскому пространству, который был доцентом факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, а также членом экспертного совета комитета по международным делам и по делам СНГ Совета Федерации. В то же время часто выступал в качестве эксперта в российских СМИ, где критиковал до 2024 г. как стиль и методы правления Лукашенко, так и то, что он, по его мнению, создает видимость интеграции с Россией.
Политолог – уроженец Владивостока, в 1993 г., за год до прихода Лукашенко к власти, переехал вместе с женой в Белоруссию. Там, по его собственным словам, он «занимался нормальной политической работой» и «формировал пророссийскую оппозицию». В марте 2006 г. Суздальцев был лишен вида на жительство и депортирован в Россию с пятилетним запретом на въезд в Белоруссию по соображениям нацбезопасности. Таким образом, судя по открытым данным, политолог был первым гражданином России, который стал persona non grata в Белоруссии.
Сам Лукашенко несколько раз публично говорил о своем недовольстве деятельностью эксперта. Например, в 2010 г.: «Не надо потом там каким-то Суздальцевым поручать, чтобы они комментировали и лили грязь на президента, потому что мы знаем, кто дает эти команды и откуда они исходят. И мы на это очень остро будем реагировать».
В августе 2021 г. Суздальцев заявил о своем увольнении из НИУ ВШЭ со словами, что оно, по его данным, связано с указаниями из Минска. Но в 2022–2024 гг. снова работал в НИУ ВШЭ, уже в качестве приглашенного преподавателя. В январе 2024 г. МВД Белоруссии внесло Telegram-канал политолога в список «экстремистских формирований».
Суздальцев – давний и очень темпераментный критик Лукашенко, говорит заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Вероятно, созданный прецедент приведет к тому, что российские эксперты в своих критических оценках теперь будут более сдержанно высказываться в отношении лидеров постсоветских стран.