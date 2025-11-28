Суд в России вынес приговор политологу за клевету на Лукашенко

64-летний Суздальцев – специалист по постсоветскому пространству, который был доцентом факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, а также членом экспертного совета комитета по международным делам и по делам СНГ Совета Федерации. В то же время часто выступал в качестве эксперта в российских СМИ, где критиковал до 2024 г. как стиль и методы правления Лукашенко, так и то, что он, по его мнению, создает видимость интеграции с Россией.