В конвойных помещениях зафиксируют площадь камер

В конвойных помещениях зафиксируют площадь камерКамеры также обеспечат освещением, вентиляцией и дверьми
Конвойные и временные камеры для подозреваемых и обвиняемых в федеральных судах впервые получат единые требования к площади, оснащению и санитарии. Судебный департамент при Верховном суде подготовил проект приказа, который определяет, как должны быть устроены камеры и санитарные помещения, чтобы соблюдались права и безопасность людей, находящихся под стражей. С соответствующим документом «Ведомости» ознакомились на портале проектов нормативных актов.
Ключевое нововведение коснется площади самих помещений. Согласно проекту, на одного человека в камере должно будет приходиться не менее 2 кв. м. Кроме того, камеры должны быть оборудованы скамьями и столами, прочно закрепленными к полу и стенам; металлическими дверями с усиленным замком без ручек с внутренней стороны и с ограничителем, чтобы в помещение мог пройти только один человек за раз. Освещение должно быть защищенным, электропроводка – скрытой, отопление – встроенным. Если в камере есть окно, оно должно быть застеклено ударопрочным стеклом, подоконники должны быть заменены закругленными откосами.
Санузлы и умывальные комнаты тоже должны соответствовать антивандальным стандартам и быть оснащены сантехникой из нержавеющей стали, исправно работающей вентиляцией и освещением. Влажная уборка, наличие мыла, антисептиков и туалетной бумаги, а также дезинфекция бактерицидными лампами также станут обязательны.
Проект был разработан после решения Конституционного суда (КС) от 9 июля 2024 г., принятого по жалобе бывшего заключенного, которого неоднократно доставляли в суд и помещали в камеры конвойных помещений. Суд указал, что действующая статья 7 закона «О содержании под стражей...» не охватывала конвойные помещения судов и не обеспечивала нормативных условий пребывания в них, что нарушает гарантии на неприкосновенность личности, достоинство и защиту от бесчеловечного обращения. КС поручил законодателю установить четкие требования к содержанию лиц в конвойных помещениях при судах.
Условия содержания под стражей в судах регулировались не системно, оборудование и санитарные условия сильно различались, говорит вице-президент Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн. По его словам, в течение долгого времени эта проблема не рассматривалась как значимая. Сейчас наиболее распространенной проблемой является нехватка и неприспособленность мест для нахождения в судах лиц под стражей, отметил он.
Правозащита много раз обращала внимание на разные состояния конвойных помещений в судах, рассказала член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. От граждан поступали жалобы на действительно ненадлежащие условия. Так, по ее сведениям, в одном конвойном помещении были обнаружены вмонтированные в стену кольца, к которым пристегивали наручники, и «люди находились в полуприседе, не имея возможности нормально сесть или встать».
«Мы даже публиковали фотографию этого места и показывали ее на совещаниях», – делится правозащитница. После публикации кольца убрали. «Но сколько других подобных помещений – неизвестно», – уточнила Меркачева. Член СПЧ добавила, что во многих конвойных сыро, нет окон, негде сесть и в целом условия можно назвать крайне плохими.