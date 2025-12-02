В конвойных помещениях зафиксируют площадь камер

Ключевое нововведение коснется площади самих помещений. Согласно проекту, на одного человека в камере должно будет приходиться не менее 2 кв. м. Кроме того, камеры должны быть оборудованы скамьями и столами, прочно закрепленными к полу и стенам; металлическими дверями с усиленным замком без ручек с внутренней стороны и с ограничителем, чтобы в помещение мог пройти только один человек за раз. Освещение должно быть защищенным, электропроводка – скрытой, отопление – встроенным. Если в камере есть окно, оно должно быть застеклено ударопрочным стеклом, подоконники должны быть заменены закругленными откосами.