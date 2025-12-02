Белый дом одобрил инициативу о продаже культурного наследия вместе с участками

Законопроект предполагает создание механизма, направленного на спасение ветхих и заброшенных памятников истории и культуры через привлечение частных инвесторов, отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он же добавил, что ограничение по сделкам не распространяется на случаи, когда объект передается в залог банку, который дал целевой кредит на восстановление ОКН. Оно не коснется передачи права по наследству, а также перехода права собственности на помещения в многоквартирном доме, при создании которого привлекались средства участников долевого строительства.