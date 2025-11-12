Газета
Общество

Сенаторы одобрили закон о создании единого портала объектов культурного наследия

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон о создании единого портала учета объектов культурного наследия (ОКН), нуждающихся в восстановлении. Документ был внесен группой сенаторов во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко.

Закон принят единогласно – «за» проголосовали все 168 присутствующих на пленарном заседании сенаторов.

Новый ресурс будет работать на базе единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), оператором которой выступает Дом.РФ. На портале разместят данные только о тех объектах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии либо могут быть признаны таковыми.

Пользователям портала будет доступна полная информация об ОКН: история и текущий статус, границы территории, сведения о правообладателях, требования к сохранению (охранные обязательства), данные о возможных мерах господдержки.

Как отметила председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, реализация закона повысит прозрачность и информированность инвесторов и общественности, что будет способствовать эффективности мероприятий по их сохранению.

Ожидается, что портал упростит поиск и оценку объектов для вложений, расширит возможности государственно-частного партнерства и поможет создать новые точки культурного притяжения.

28 октября сообщалось, что дольщиков планируется привлекать к сохранению ОКН. Участникам проектов реконструкции предлагают передавать копии охранных обязательств вместе с основным пакетом документов.

