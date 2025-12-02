Скрининг новорожденных расширят на два редких заболевания с 2026 года

В 2023 г. обязательное тестирование для новорожденных расширили с 5 до 36 генетических заболеваний. За два года им было охвачено 3,2 млн новорожденных, говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко на VI съезде детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство» в сентябре. В результате врожденные и наследственные заболевания были выявлены примерно у 1800 новорожденных. «Все они взяты под диспансерное наблюдение, обеспечены лечением и там, где это необходимо, лекарственными препаратами, в том числе с участием по линии фонда «Круг добра», – подчеркнул Мурашко.