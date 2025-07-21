Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Госдума приняла закон о помощи в финансировании лечения тяжелобольных пациентов

Ведомости

Из федерального бюджета будут выделяться дополнительные средства для обеспечения лекарствами пациентов, страдающих жизнеугрожающими и орфанными (редкими) заболеваниями. Об этом свидетельствует законопроект, принятый Госдумой.

Документ также одобрил Совет Федерации. Согласно документу, правительство сможет выделять межбюджетные трансферты российским регионам, которые не справляются самостоятельно с финансированием лечения таких заболеваний.

В России порядка 21 000 человек страдают орфанными заболеваниями. На лечение одного пациента требуется около 2,76 млн руб. в год. В настоящий момент из федерального бюджета финансируется лечение 14 высокозатратных нозологий, для помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями президентом РФ Владимиром Путиным был создан фонд «Круг добра».

В перечень орфанных заболеваний Минздрава России включены 297 болезней. В нем учтены заболевания, для которых есть патогенетическая терапия, позволяющая устранить или подавить механизмы развития болезни. Всего же насчитывается около 7000 редких заболеваний.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных