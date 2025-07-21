Госдума приняла закон о помощи в финансировании лечения тяжелобольных пациентов

В России порядка 21 000 человек страдают орфанными заболеваниями. На лечение одного пациента требуется около 2,76 млн руб. в год. В настоящий момент из федерального бюджета финансируется лечение 14 высокозатратных нозологий, для помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями президентом РФ Владимиром Путиным был создан фонд «Круг добра».