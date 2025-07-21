Госдума приняла закон о помощи в финансировании лечения тяжелобольных пациентов
Из федерального бюджета будут выделяться дополнительные средства для обеспечения лекарствами пациентов, страдающих жизнеугрожающими и орфанными (редкими) заболеваниями. Об этом свидетельствует законопроект, принятый Госдумой.
Документ также одобрил Совет Федерации. Согласно документу, правительство сможет выделять межбюджетные трансферты российским регионам, которые не справляются самостоятельно с финансированием лечения таких заболеваний.
В России порядка 21 000 человек страдают орфанными заболеваниями. На лечение одного пациента требуется около 2,76 млн руб. в год. В настоящий момент из федерального бюджета финансируется лечение 14 высокозатратных нозологий, для помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями президентом РФ Владимиром Путиным был создан фонд «Круг добра».
В перечень орфанных заболеваний Минздрава России включены 297 болезней. В нем учтены заболевания, для которых есть патогенетическая терапия, позволяющая устранить или подавить механизмы развития болезни. Всего же насчитывается около 7000 редких заболеваний.