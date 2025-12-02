Суд вновь оправдал адвоката Ципинову по делу о насилии над полицейским

В своем последнем слове Ципинова заявила, что на протяжении всего процесса она лишь защищалась. «Не я развязала эту бойню: ни в ту злополучную ночь, ни сейчас, в зале заседания. Я не нападала, Ваша честь, ни разу за все пять с половиной лет. Я защищалась», – обратилась она к суду. По ее словам, «сила», с которой она это делала, «несоизмеримо больше той», которую на нее «обрушили, но уже в виде подавления». По мнению Ципиновой, ее уголовное дело давно перестало быть личным: «История теперь принадлежит каждому адвокату, который добросовестно хочет исполнить свой долг».