Суд вновь оправдал адвоката Ципинову по делу о насилии над полицейским

Суд вновь оправдал адвоката Ципинову по делу о насилии над полицейскимДля юридического сообщества это решение суда стало символом справедливого правосудия, говорят эксперты
Урванский райсуд Кабардино-Балкарской Республики вновь вынес оправдательный приговор адвокату Диане Ципиновой. Ее уголовное преследование вызвало резонанс в профессиональном сообществе. На втором круге судебного процесса Ципиновой удалось доказать свою невиновность в применении насилия к полицейскому. Президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина назвала этот прецедент гордостью для адвокатуры. «1 декабря теперь дня нас – еще один день российской адвокатуры! Мы гордимся нашим судом, и мы верим в то, что суд может быть состязательным», – заявила она.
Как писали «Ведомости», в 2024 г. первый оправдательный приговор адвокату был отменен в Пятом кассационном суде общей юрисдикции. На этом решении настаивала Генпрокуратура. Ципиновой было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК. После оправдательного приговора в первой инстанции государственный обвинитель не согласился и подал апелляционное представление.
В 2020 г. в Кабардино-Балкарии трех женщин-адвокатов – Диану Ципинову, Наталью Магову и Людмилу Кочесокову – не допустили в отделение полиции к задержанному коллеге Ратмиру Жилокову. Защитницам не удалось попасть в отделение, несмотря на предъявление ордеров и удостоверений. Полицейские из межмуниципального отдела МВД России «Урванский» затащили Диану Ципинову в здание отдела и заковали в наручники. После инцидента адвокаты обратились с жалобой на нарушение профессиональных прав и просили возбудить уголовное дело в отношении сотрудников отделения по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). В результате уголовные дела были возбуждены против Жилокова и Ципиновой. Ципинова, в частности, по мнению следствия, нанесла полицейскому Тимуру Нагоеву удар рукой по лицу, царапины предплечий, толкнула его в грудь и шею, а затем ударила ногой в паховую область. В 2023 г. суд не нашел в действиях Ципиновой состава преступления.
Уже на новом рассмотрении дела государственный обвинитель в конце октября запросил для подсудимой наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении с запретом заниматься адвокатской деятельностью на два года. В ходе прений сторон адвокат Нвер Гаспарян, заместитель председателя комиссии совета ФПА по защите прав адвокатов, заявлял, что исход дела важен для всей профессии. «Признайте Диану Ципинову виновной – и скажут, что в России можно вышвыривать адвоката, пришедшего защищать задержанного», – выступал он.
По словам Гаспаряна, решение суда станет сигналом «для миллионов россиян, нуждающихся в защите своих прав посредством адвокатов». «Это больше, чем нападение на конкретного адвоката. Это нападение на принципы защиты, на саму суть профессии», – отмечала Володина, также выступавшая в суде.
В своем последнем слове Ципинова заявила, что на протяжении всего процесса она лишь защищалась. «Не я развязала эту бойню: ни в ту злополучную ночь, ни сейчас, в зале заседания. Я не нападала, Ваша честь, ни разу за все пять с половиной лет. Я защищалась», – обратилась она к суду. По ее словам, «сила», с которой она это делала, «несоизмеримо больше той», которую на нее «обрушили, но уже в виде подавления». По мнению Ципиновой, ее уголовное дело давно перестало быть личным: «История теперь принадлежит каждому адвокату, который добросовестно хочет исполнить свой долг».
Преследование Ципиновой стало одной из причин разработки законопроекта об уголовной ответственности за воспрепятствовании деятельности адвоката. Пока этот проект не принят.