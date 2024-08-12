Кассационный суд отменил оправдательный приговор адвокату Диане Ципиновой

Кассационный суд отменил оправдательный приговор адвокату Диане ЦипиновойДо этого она была признана невиновной по делу о насилии в отношении сотрудника полиции
Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор адвокату Диане Ципиновой, об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов. В июле 2023 г. Урванский районный суд в Кабардино-Балкарии признал защитницу невиновной в совершении насилия к полицейскому. Ципиновой было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК.
После оправдательного приговора в первой инстанции государственный обвинитель не согласился и подал апелляционное представление. Апелляционный суд также встал на сторону адвоката и оставил оправдательный приговор без изменений.
Генпрокуратура продолжила добиваться наказания для Ципиновой в кассационной инстанции. На этот раз суд удовлетворил требования надзорного ведомства и отменил приговор. Теперь суду первой инстанции предстоит заново рассмотреть уголовное дело, а адвокату вновь доказывать свою невиновность.
В 2020 г. в Кабардино-Балкарии трех женщин-адвокатов – Диану Ципинову, Наталью Магову и Людмилу Кочесокову – не допустили в отделение полиции к задержанному коллеге Ратмиру Жилокову. Защитницам не удалось попасть в отделение, несмотря на предъявление ордеров и удостоверений. Полицейские из межмуниципального отдела МВД России «Урванский» затащили Диану Ципинову в здание отдела и заковали в наручники. После инцидента адвокаты обратились с жалобой на нарушение профессиональных прав и просили возбудить уголовное дело в отношении сотрудников отделения по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). В результате уголовные дела были возбуждены против Жилокова и Ципиновой. Ципинова, в частности, по мнению следствия, нанесла полицейскому Тимуру Нагоеву удар рукой по лицу, царапины предплечий, толкнула его в грудь и шею, а затем ударила ногой в паховую область.
Рассмотрев уголовное дело по существу, суд первой инстанции оправдал адвоката, не найдя в ее действиях состава преступления. За Ципиновой было признано право на реабилитацию. Суд пришел к выводу, что в инциденте с полицейским Ципинова применила необходимую оборону.
«В оправдательном приговоре суд установил очевидные факты. Очевидные, как дважды два – четыре. Суд апелляционной инстанции подтвердил, что расчет был верный», – заявил «Ведомостям» адвокат Ципиновой Нвер Гаспарян, заместитель председателя комиссии совета Федеральной палаты адвокатов России по защите прав адвокатов. По его словам, стороне защиты остается только продолжать «убеждать суды в правильности наших вычислений, для чего калькулятор не требуется».
«Добро все равно победит зло», – заявила «Ведомостям» президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина. Она подчеркнула, что Ципинова оправдана в глазах общественности. Володина надеется, что и на новом витке дела оправдательный приговор останется. По словам президента палаты, адвокаты сплотились вокруг этого дела. Она добавила, что право на защиту – это право, гарантированное государством. «Мы уверены в справедливости оправдательного приговора», – заключила Володина.