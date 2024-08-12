Кассационный суд отменил оправдательный приговор адвокату Диане Ципиновой

В 2020 г. в Кабардино-Балкарии трех женщин-адвокатов – Диану Ципинову, Наталью Магову и Людмилу Кочесокову – не допустили в отделение полиции к задержанному коллеге Ратмиру Жилокову. Защитницам не удалось попасть в отделение, несмотря на предъявление ордеров и удостоверений. Полицейские из межмуниципального отдела МВД России «Урванский» затащили Диану Ципинову в здание отдела и заковали в наручники. После инцидента адвокаты обратились с жалобой на нарушение профессиональных прав и просили возбудить уголовное дело в отношении сотрудников отделения по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). В результате уголовные дела были возбуждены против Жилокова и Ципиновой. Ципинова, в частности, по мнению следствия, нанесла полицейскому Тимуру Нагоеву удар рукой по лицу, царапины предплечий, толкнула его в грудь и шею, а затем ударила ногой в паховую область.