Суд приговорил Бойко-Великого к 6,5 года колонии

Его дочь Анна – заместитель генерального директора агрохолдинга «Русское Молоко» – заявила «Ведомостям», что приговор будет обжалован. «Виновным в том, в чем его обвиняют, он не признает. Он считает, что его преследование связано не с его экономической, а с общественной деятельностью», – сказала Бойко-Великая. Она уточнила, что, по мнению мецената, уголовное преследование связано, в частности, с тем, что он поддерживал работу независимых экспертов по исследованию т. н. «екатеринбургских останков». Бойко-Великий настаивал на том, что это не настоящие останки святой Царской семьи Императора Николая II, а лжемощи.