Суд приговорил Бойко-Великого к 6,5 года колонии

Суд приговорил Бойко-Великого к 6,5 года колонииПравославный меценат признан виновным в особо крупной растрате и отмывании денег
Черемушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу о многомиллионном присвоении средств столичного филиала банка ООО «КБ «Кредит Экспресс». Судья Валерия Боднарь признала виновным православного мецената и основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого и назначила ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Сразу после оглашения приговора конвой взял бизнесмена под стражу, надев на него наручники. До этого он находился под запретом определенных действий. Приговор в законную силу пока не вступил.
Его дочь Анна – заместитель генерального директора агрохолдинга «Русское Молоко» – заявила «Ведомостям», что приговор будет обжалован. «Виновным в том, в чем его обвиняют, он не признает. Он считает, что его преследование связано не с его экономической, а с общественной деятельностью», – сказала Бойко-Великая. Она уточнила, что, по мнению мецената, уголовное преследование связано, в частности, с тем, что он поддерживал работу независимых экспертов по исследованию т. н. «екатеринбургских останков». Бойко-Великий настаивал на том, что это не настоящие останки святой Царской семьи Императора Николая II, а лжемощи.
В ходе прений сторон прокурор запрашивал для него наказание в виде десяти лет колонии общего режима. Судебный процесс длился более двух лет. Вместе с Бойко-Великим на скамье подсудимых еще шесть фигурантов.
Суд также признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). По версии следствия, с 2013 по 2018 г. подсудимые вместе с экс-руководителем московского филиала банка ООО «КБ «Кредит Экспресс» Еленой Чуевой похитили в банке более 190 млн руб. Чуева заключила сделку со следствием и в 2021 г. была осуждена на три года колонии.
Согласно приговору, им назначено наказание от четырех лет условно до семи лет колонии.
Бойко-Великий был задержан и арестован еще в 2019 г. Бизнесмен обвинялся также в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и в особо крупном мошенничестве ( ч. 4 ст. 159 УК) в рамках дела о хищении земельных паев в Рузском районе Московской области, где находится компания «Русское молоко». Но в 2020 г. суд прекратил производство по делу.
Спустя два года после задержания в мае 2021 г. Мосгорсуд перевел Бойко-Великого из СИЗО под домашний арест.
Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» в мае 2018 г. из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка.
16 января Арбитражный суд Москвы признал экс-члена совета директоров банка «Кредит Экспресс» Бойко-Великого банкротом. Летом 2021 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в Арбитражный суд Ростовской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности восьми физических лиц, в числе которых Бойко-Великий. Общая сумма ответственности составляет 1,325 млрд руб. Впоследствии в сентябре 2023 г. иск о субсидиарной ответственности был удовлетворен Ростовским Арбитражным судом в отношении руководителей банка Аллы Кабановой, Елены Чуевой, Натальи Ципиновой. В отношении других пяти лиц, в том числе, Бойко-Великого суд претензии АСВ отклонил.
В 1995 г. бизнесмен выдвигался в Государственную думу по одномандатному N79 Кинешемскому избирательному округу (Ивановская область), но проиграл кандидату от КПРФ. Кроме того, Бойко-Великий несколько раз принимал участие в организации выставки иконописи «Патриарх Возрождения» в Кремле. В 2000 г. патриарх Московский и всея Руси Алексий II наградил Бойко-Великого орденом Сергия Радонежского за помощь в деле возрождения храмов Ивановской епархии.