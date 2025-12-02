Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Москве заработает особый режим контроля за инвестициями в теплоснабжение

Он должен решить проблему недофинансирования ЖКХ, говорят эксперты
Татьяна Акиншина
Яна Суринская
Ведомости
Ведомости

Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) Москвы – принадлежащее «Газпрому» ПАО «МОЭК» – до перехода города в ценовую зону теплоснабжения (модель альтернативной котельной) будет обязана выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов, необходимых для развития городской системы теплоснабжения. Контролировать соблюдение этих требований будут муниципальные власти столицы.

Такие поправки подготовило Минэкономразвития ко второму чтению законопроекта о модернизации системы госрегулирования инвестиций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 1 декабря их одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.

В первом чтении законопроект был принят 15 июля 2025 г. Изначально было предложено обязать ресурсоснабжающие организации разработать инвестиционные программы для строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Утвердить их должны уполномоченные исполнительные органы регионов.

Ко второму чтению в инвестиционные мероприятия включили в том числе предотвращение или ликвидацию последствий аварийных ситуаций, предотвращение причинения вреда здоровья граждан и нанесения ущерба окружающей среде и имуществу граждан и компаний.

Как уточняют авторы проекта в пояснительной записке, в программе мероприятий предусмотрены мониторинг и техническое обследование систем теплоснабжения, создание или модернизация автоматизированных систем учета тепловой энергии и расчетов с потребителями. Этими мероприятиями будут заниматься организации, занимающиеся теплоснабжением.

Альтернатива для тепла

Ценовая зона теплоснабжения – это территория, где действует модель альтернативной котельной для определения тарифа на тепло. Такой метод предусматривает переход поселений, муниципальных округов, городских округов от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Цена рассчитывается исходя из того, во сколько тепловая энергия могла бы обойтись потребителям в случае строительства ими собственной – альтернативной – котельной. С 2017 г. на модель альткотельной перешло 38 муниципальных образований. В июле 2025 г. «Коммерсантъ» писал, что Минэнерго России предложило властям Москвы разрешить переход на альткотельную.

Для Москвы назначается ЕТО, которая будет обязана за свой счет строить и обновлять объекты теплосетей по четкому городскому плану и графику, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. До перехода города на новую ценовую систему за выполнением этих масштабных инвестиционных обязательств будет следить не федеральный регулятор, а непосредственно правительство Москвы через механизм муниципального контроля, пояснил он. Инициатива создает правовой инструмент для привлечения частных инвестиций в изношенную инфраструктуру под жестким надзором городских властей, чтобы повысить надежность и эффективность теплоснабжения столицы, добавил Груздев.

Эта реформа устанавливает особый правовой режим для Москвы, объясняет адвокат Виталий Ревзин. Это превентивная мера, целями которой являются модернизация до потенциального скачка тарифов и минимизация регуляторных рисков для населения, считает он. По мнению Ревзина, предложенные поправки формируют основу для системной трансформации ЖКХ, пытаясь решить проблему хронического недофинансирования.

Аварии в сфере водоснабжения будут расследовать региональные правительства

Общество

Тариф будет повышаться постепенно и только в рамках утвержденной инвестпрограммы, находящейся под контролем города, отметил руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев. Если модернизация будет проведена добросовестно, в долгосрочной перспективе снижение потерь и аварийности способно компенсировать часть роста стоимости, уточнил он.

На практике важно обеспечить реализацию двух вещей: модернизацию изношенной инфраструктуры и внедрение интеллектуальных систем управления тепловыми сетями, продолжил он. Для достижения этих целей Энергетическая стратегия России до 2050 г. задает переход к цифровому, энергоэффективному теплоснабжению с минимальными потерями и устойчивыми инвестиционными условиями, указал эксперт. В противном случае отрасль будет оставаться зоной хронических технологических и правовых рисков, заключил Сергеев.

«Ведомости» направили запрос в Минэкономразвития и Минэнерго.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте