В Москве заработает особый режим контроля за инвестициями в теплоснабжение

В Москве заработает особый режим контроля за инвестициями в теплоснабжениеОн должен решить проблему недофинансирования ЖКХ, говорят эксперты
Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) Москвы – принадлежащее «Газпрому» ПАО «МОЭК» – до перехода города в ценовую зону теплоснабжения (модель альтернативной котельной) будет обязана выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов, необходимых для развития городской системы теплоснабжения. Контролировать соблюдение этих требований будут муниципальные власти столицы.
Такие поправки подготовило Минэкономразвития ко второму чтению законопроекта о модернизации системы госрегулирования инвестиций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 1 декабря их одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
В первом чтении законопроект был принят 15 июля 2025 г. Изначально было предложено обязать ресурсоснабжающие организации разработать инвестиционные программы для строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Утвердить их должны уполномоченные исполнительные органы регионов.
Ко второму чтению в инвестиционные мероприятия включили в том числе предотвращение или ликвидацию последствий аварийных ситуаций, предотвращение причинения вреда здоровья граждан и нанесения ущерба окружающей среде и имуществу граждан и компаний.
Как уточняют авторы проекта в пояснительной записке, в программе мероприятий предусмотрены мониторинг и техническое обследование систем теплоснабжения, создание или модернизация автоматизированных систем учета тепловой энергии и расчетов с потребителями. Этими мероприятиями будут заниматься организации, занимающиеся теплоснабжением.
Альтернатива для тепла
Для Москвы назначается ЕТО, которая будет обязана за свой счет строить и обновлять объекты теплосетей по четкому городскому плану и графику, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. До перехода города на новую ценовую систему за выполнением этих масштабных инвестиционных обязательств будет следить не федеральный регулятор, а непосредственно правительство Москвы через механизм муниципального контроля, пояснил он. Инициатива создает правовой инструмент для привлечения частных инвестиций в изношенную инфраструктуру под жестким надзором городских властей, чтобы повысить надежность и эффективность теплоснабжения столицы, добавил Груздев.
Эта реформа устанавливает особый правовой режим для Москвы, объясняет адвокат Виталий Ревзин. Это превентивная мера, целями которой являются модернизация до потенциального скачка тарифов и минимизация регуляторных рисков для населения, считает он. По мнению Ревзина, предложенные поправки формируют основу для системной трансформации ЖКХ, пытаясь решить проблему хронического недофинансирования.
Тариф будет повышаться постепенно и только в рамках утвержденной инвестпрограммы, находящейся под контролем города, отметил руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев. Если модернизация будет проведена добросовестно, в долгосрочной перспективе снижение потерь и аварийности способно компенсировать часть роста стоимости, уточнил он.
На практике важно обеспечить реализацию двух вещей: модернизацию изношенной инфраструктуры и внедрение интеллектуальных систем управления тепловыми сетями, продолжил он. Для достижения этих целей Энергетическая стратегия России до 2050 г. задает переход к цифровому, энергоэффективному теплоснабжению с минимальными потерями и устойчивыми инвестиционными условиями, указал эксперт. В противном случае отрасль будет оставаться зоной хронических технологических и правовых рисков, заключил Сергеев.
