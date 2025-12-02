В Москве заработает особый режим контроля за инвестициями в теплоснабжение

Альтернатива для тепла

Ценовая зона теплоснабжения – это территория, где действует модель альтернативной котельной для определения тарифа на тепло. Такой метод предусматривает переход поселений, муниципальных округов, городских округов от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Цена рассчитывается исходя из того, во сколько тепловая энергия могла бы обойтись потребителям в случае строительства ими собственной – альтернативной – котельной. С 2017 г. на модель альткотельной перешло 38 муниципальных образований. В июле 2025 г. «Коммерсантъ» писал, что Минэнерго России предложило властям Москвы разрешить переход на альткотельную.