Депутаты предложили вносить заводчиков домашних животных в специальный реестр

Депутаты предложили вносить заводчиков домашних животных в специальный реестрЕго сможет вести единая НКО, работающая в более чем половине субъектов России
Депутаты предложили ограничить бесконтрольное разведение животных и вести учет заводчиков. Этим займется единая некоммерческая организация (НКО) со структурными подразделениями в субъектах России. Ее выберет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области обращения с животными. За это направление отвечает Министерство природы.
Законопроект о контроле за заводчиками внесли 2 декабря 34 депутата Госдумы – представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной (КПРФ). Если поправки в закон примут, они вступят в силу с 1 сентября 2026 г.
Депутаты предлагают прописать в законе об ответственном обращении с животными понятия, относящиеся к разведению. Заводчик – это физическое или юридическое лицо, а разведение – «деятельность, направленная на получение потомства от животных». Факт рождения животного хотят закреплять в свидетельстве, информацию о нем внесут в документ о происхождении. В поправках уточняется, что разведением признают получение потомства для отчуждения (продажи или дарения. – «Ведомости»), получения новых пород, использования животных в научных и служебных целях, а также личного содержания.
К полномочиям правительства хотят отнести утверждение перечня животных, отчуждение которых проводят при наличии документов о происхождении. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти установят общие требования к порядку разведения животных, ведения реестра заводчиков и исключения из него, порядок определения целевых взносов. Информацию о заводчиках предлагают сделать общедоступной на сайте ответственной НКО.
Единая НКО установит порядок разведения, будет обучать и аттестовывать специалистов в этой области, организовывать выставки и взаимодействовать с иностранными и международными организациями, которые занимаются этой же деятельностью. Разводить запрещенных к содержанию животных для научных и служебных целей смогут государственные организации, зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии и океанариумы. За содержание и оборот потомства животных будет отвечать владелец потомства.
Инициатива запрещает продажу животных без документов о происхождении, если они обязательны. К ним отнесут документы, подтверждающие ввоз животного в Россию, его конфискацию, рождение, приобретение, законность добывания в природе и владение. Перечень животных, для которых документы о происхождении будут обязательны, определит правительство.
Какие животные запрещены к содержанию
Законопроект разработан совместно с кинологами и учеными, рассказал «Ведомостям» замглавы думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш («Единая Россия»). Он направлен на упорядочивание разведения собак, повышение стандартов ухода за ними, ответственное обращение и сокращение числа бездомных животных, добавил он. Создание единой НКО отделит добросовестных заводчиков от недобросовестных через систему учета и документирования приплода питомцев заводчиков, пояснил Самокиш. По его словам, согласно законопроекту все щенки из помета должны быть зарегистрированы и поставлены на учет в государственной базе, а также в базе НКО.
Даже если собака беспородная, ее владелец, занимающийся разведением, будет считаться заводчиком, отметил Самокиш. Эти животные тоже будут учитываться в базе, чтобы отслеживать их движение от хозяина к хозяину, добавил он. По словам депутата, это поможет предотвратить нелегальную деятельность, выбрасывание выбракованных животных на улицу и содержание собак в антисанитарных условиях: например, по 20 особей в однокомнатной квартире. После принятия поправок планируется разработка закона-спутника, который внесет изменения в Кодекс об административных правонарушениях, сказал Самокиш.
Введение единой НКО ни к чему не приведет, поскольку поправки четко не регулируют ситуацию с теневыми заводчиками, считает эксперт по вопросам регулирования обращения с животными и член адвокатской палаты Москвы Мария Шабалина. В поправках говорится, что такой НКО может быть организация, осуществляющая деятельность в более чем половине субъектов РФ. Это означает, что как минимум во второй половине цель достигнута не будет, отмечает Шабалина.
Положения законопроекта противоречат нормам гражданского кодекса (ГК), добавила она. Депутаты отнесли к документам о происхождении тот, который подтверждает владение животным в течение одного года и более. В то же время из норм ГК следует, что у человека возникает право собственности на животное после содержания его у себя в течение шести месяцев, пояснила Шабалина. По ее мнению, в России нужно продвигать введение единой системы регистрации животных. Сейчас ветеринарные клиники пользуются теми системами регистрации, которые им удобны, отметила она.
Предлагаемая мера избыточна, считает сотрудница монопородного питомника венгерских выжл «Шилла лайн», который занимается разведением, натаской и дрессировкой легавых собак, Татьяна Дворянчикова. На базе Российской кинологической федерации (РКФ) функционирует много федераций (клубов) и НКО, которые уже ведут такую деятельность, указала она. Все питомники, зарегистрированные в РКФ, сдают общепометные карточки, регистрируют пометы, выдают пометы своим щенкам, продолжила она.
В Минприроды законопроект пока не поступил, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства. «Ведомости» также направили запрос в Федерацию охотничьего собаководства, которая входит в состав РКФ.