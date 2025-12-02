Депутаты предложили вносить заводчиков домашних животных в специальный реестр

Положения законопроекта противоречат нормам гражданского кодекса (ГК), добавила она. Депутаты отнесли к документам о происхождении тот, который подтверждает владение животным в течение одного года и более. В то же время из норм ГК следует, что у человека возникает право собственности на животное после содержания его у себя в течение шести месяцев, пояснила Шабалина. По ее мнению, в России нужно продвигать введение единой системы регистрации животных. Сейчас ветеринарные клиники пользуются теми системами регистрации, которые им удобны, отметила она.