Краснов заявил о недопустимости судебных решений в угоду властям и коммерсантам

Краснов заявил о недопустимости судебных решений в угоду властям и коммерсантамГлава Верховного суда впервые выступил на Совете судей, где выбрали нового руководителя – Михаила Птицына
Председатель Верховного суда Игорь Краснов дебютировал на собрании Совета судей с новыми кадровыми решениями и антикоррупционными призывами. В 2025 г. судебная система в России осилила 25 млн решений.
Утром 2 декабря уже по традиции в «Президент-отеле» на Большой Якиманке собрался Совет судей России – более сотни высокопоставленных судейских работников в черных парадных костюмах разместились в приемном зале гостиницы. Но впервые это собрание проводил председатель Верховного суда Игорь Краснов. Совет судей действует в России с 2002 г. и является своеобразным влиятельным профсоюзом – выборным органом судейского сообщества. Пленарные заседания Совета обычно созывают по мере необходимости, но как минимум два раза в год.
Главное, к чему призвал Краснов судейское сообщество, – это недопустимость принятия решений в угоду региональным и местным властям, обслуживания интересов корпораций и коммерческих структур. А на любые действия коррупционного характера реакция будет бескомпромиссной, напомнил он. Судебные решения, по словам председателя ВС, «не должны содержать намеков, ничем не подкрепленных оценочных суждений, порождать двойственность толкования, а тем более являться катализатором мошеннических и иных незаконных схем». «К сожалению, такие факты имеются», – добавил он.
Всего за 11 месяцев 2025 г. судами всех уровней рассмотрено свыше 25 млн дел. И несмотря на такой объем, Краснов отметил, что качество правосудия, как и в прежние годы, в целом оставалось на стабильно высоком уровне. При этом все-таки новый руководитель судебной системы намерен провести ревизию и снизить как можно эффективней нагрузку на судей. Например, уточнил он, по инициативе ВС уже принят ряд нормативных решений, нацеленных на оптимизацию судопроизводства.
Среди них – установление внесудебного взыскания задолженности по налогам и сборам с физических лиц, новый механизм апелляционного обжалования в порядке гражданского судопроизводства и др. Сейчас максимальные показатели нагрузки фиксируются в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе и некоторых других субъектах. Суды, по словам Краснова, вынуждены заниматься сбором значительного массива показателей, многие из которых утратили практическое значение, но продолжают требовать времени судей и аппаратов.
Между тем без кадровых решений на мероприятии с присутствием главы ВС снова не обошлось. Так, на место ушедшего в отставку после коррупционных претензий Виктора Момотова (2016–2025 гг.) назначили нового главу Совета судей – им стал 62-летний председатель Московского городского суда Михаил Птицын. Бывший военный возглавляет Мосгорсуд с 2020 г. после ухода легендарной судьи Ольги Егоровой. Краснов охарактеризовал Птицына как пользующегося заслуженным уважением в судебном сообществе. Птицын, в свою очередь, пообещал, что будет усердно работать «в интересах укрепления законности Российской Федерации».
Кроме того, Краснов назначил на должность генерального директора Судебного департамента при ВС своего бывшего заместителя из Генпрокуратуры – Геннадия Лопатина. Совет судей также рассмотрел вопросы о новых членах команды. Ими, в частности, стали представители в Верховном и Конституционном судах, главы судов Томской и Кировской областей, Республик Бурятия и Северная Осетия.