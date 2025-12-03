Краснов заявил о недопустимости судебных решений в угоду властям и коммерсантам

Всего за 11 месяцев 2025 г. судами всех уровней рассмотрено свыше 25 млн дел. И несмотря на такой объем, Краснов отметил, что качество правосудия, как и в прежние годы, в целом оставалось на стабильно высоком уровне. При этом все-таки новый руководитель судебной системы намерен провести ревизию и снизить как можно эффективней нагрузку на судей. Например, уточнил он, по инициативе ВС уже принят ряд нормативных решений, нацеленных на оптимизацию судопроизводства.