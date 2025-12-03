Депутаты обратились в Минюст и Верховный суд из-за дела Ларисы Долиной

Депутаты обратились в Минюст и Верховный суд из-за дела Ларисы ДолинойОни попросили выработать единые подходы по решению проблем сделок со вторичным жильем
В Госдуме 2 декабря снова обсудили тему мошенничества при продаже жилья на вторичном рынке в контексте дела певицы Ларисы Долиной. К этой теме при рассмотрении повестки палаты (проходит в закрытом режиме) вернулась председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). По ее словам, резко увеличилось количество обращений граждан, которые потеряли жилье и остались «только с процентами по ипотеке».
Коммунистка призвала воздержаться от «всяческих экзотических заявлений», так как справедливость «должна быть в отношении всех восстановлена». Видимо, коммунистка имела в виду слова депутата от ЛДПР Дмитрия Свищева, который заявил о приглашении Долиной в Госдуму на круглый стол о правовых механизмах защиты участников сделок на рынке вторичного жилья.
Кроме того, Останина предложила дать представителю нижней палаты в Верховном суде Даниилу Бессарабову («Единая Россия») поручение выработать меры для единообразных подходов к применению законодательства в этой сфере, чтобы обеспечить интересы и продавцов, и покупателей. Спикер Вячеслав Володин в ответ попросил «не остаться в стороне» и комитеты Госдумы. «Задумайтесь, люди остались и без денег, и без жилья. Поэтому мы должны с вами искать решение», – сказал он.
Одновременно Останина обратилась в Минюст и Верховный суд (ВС). Совместно с зампредседателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Алексеем Корниенко (КПРФ) она направила письма с той же просьбой выработать единые подходы по решению проблем сделок со вторичным жильем. Документы есть в распоряжении «Ведомостей».
Обращаясь к министру юстиции Константину Чуйченко и председателю ВС Игорю Краснову, Останина и Корниенко заявили, что дело Долиной стало прецедентом, который существенно ослабляет правовую защиту добросовестных покупателей, а также ставит под удар институт двусторонней реституции.
Они также отметили, что в последние годы наблюдается рост числа решений судов в пользу продавцов без компенсации покупателю. Авторы писем подчеркнули, что возможность оспаривания множества прошлых сделок создает предпосылки для роста числа судебных споров и необоснованного пересмотра имущественных отношений.
В документе, направленном на имя Краснова, депутаты указали на расхождение в судебной практике при применении гражданского права о признании сделок недействительными. По их словам, это влечет за собой правовую неопределенность и нарушение принципа равенства граждан перед законом. Кроме того, непредсказуемость судебных решений по фактам и доказательствам подрывает доверие инвесторов, а также увеличивает риски для граждан и предпринимателей, говорится в письме.
«Квартирный вопрос» Ларисы Долиной
4 ноября суд признал, что действия Долиной при заключении сделки носили неосознанный характер. В решении суда отмечалось, договор может быть признан недействительным, если сторона, находящаяся в состоянии заблуждения, не совершила бы его, зная истинное положение дел. Второй кассационный суд 27 ноября признал законными решения о возвращении квартиры народной артистке и оставил право собственности за ней. Защита Лурье надеется оспорить это решение в Верховном суде.
Депутаты призвали председателя ВС рассмотреть ситуацию и разработать единые подходы к нормам гражданского законодательства о реституции.
Апелляция к ВС и Минюсту – сильный и своевременный ход, учитывая количество заявлений продавцов о действиях под влиянием мошенников, полагает политолог Константин Калачев. «Тем более что в ход уже пошли конспирологические схемы, что застройщики якобы искусственно разогревают тему, чтобы переключить платежеспособных граждан с рынка вторичного жилья на первичку», – сказал он «Ведомостям».
Со схожими инициативами 2 декабря выступили и другие депутаты Госдумы. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ВС высказать свою позицию по вопросу мошеннических схем с продажей вторичной недвижимости. Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков («Новые люди») сообщил, что его партия уже обратилась в ВС, предложив возмещать стоимость квартиры покупателям за счет мошенников, а если они не установлены – за счет продавца.
И 2 же декабря произошел новый виток в деле Долиной. В ВС поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску певицы к Лурье, сообщила пресс-служба суда. Выступая на Совете судей, Краснов призвал не принимать решения, которые могут быть катализатором мошеннических и иных незаконных схем. По словам источника «Ведомостей», близкого к ВС, у председателя суда принципиальное отношение к фактам нарушений прав граждан, поэтому нет сомнений, что этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон.
Кейс Долиной уже влияет на судебную практику, несмотря на отсутствие прецедентного права в России, говорил «Ведомостям» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (ЛДПР) Ярослав Нилов. По его мнению, в зоне риска оказались не только квартиры, но и автомобили, другие ценные активы.
То толкование, которое было обозначено в вынесенных судебных актах по делу Долиной, фактически ограничило права приобретательницы, отмечал адвокат Андрей Мишонов. По его мнению, ВС может указать, какие документы будут обязательны к изучению при рассмотрении подобных споров, так как сейчас единого правоприменения нет.
Первым шагом может стать официальное разъяснение на уровне пленума Верховного суда о необходимости признавать добросовестных приобретателей потерпевшими по уголовным делам, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов. Такой статус даст им процессуальные права и возможность участвовать в защите своих интересов. Второй шаг – обязать истцов, добивающихся возврата квартиры, вносить на депозит суда сумму, полученную от покупателя. Тогда, если суд признает сделку недействительной, обмен станет действительно эквивалентным: жилье возвращается, деньги – тоже.
В подготовке материала участвовала Яна Суринская