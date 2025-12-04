Зависимость от табака предложили лечить за счет средств от его продажи

Необходимо информировать молодежь о вреде курения, а также популяризировать здоровый образ жизни в этой среде, считает Алентов. По его словам, в этих целях можно использовать фильмы, сериалы и другие популярные информационные каналы. Для помощи курящим возможна организация бесплатных консультационных пунктов и телефонных линий поддержки, предоставление медикаментозной и никотинзаместительной терапии, сказал эксперт. Также важно, чтобы курение в общественных местах было социально неодобряемым действием, добавил врач.