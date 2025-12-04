Зависимость от табака предложили лечить за счет средств от его продажи

Зависимость от табака предложили лечить за счет средств от его продажиДоходы от лицензий на торговлю табачной продукцией пойдут на помощь курильщикам
Часть доходов от лицензирования розничной торговли табаком и никотинсодержащей продукцией могут направить на финансирование антитабачных программ. Соответствующее предложение председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру финансов Антону Силуанову. Его письмо есть в распоряжении «Ведомостей».
Согласно законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении 19 ноября, размер госпошлины за лицензию на розничную продажу табака составит 20 000 руб. Продлевать разрешение торговым точкам придется ежегодно, что будет приносить в бюджеты субъектов до 2,4 млрд руб. в год, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.
Поскольку региональные расходы на администрирование и контроль в этой сфере оцениваются в 1,03 млрд руб., комитет Госдумы по охране здоровья предлагает направить освободившиеся средства на реализацию антитабачной политики. Часть доходов от уплаты пошлин можно передать на профилактику курения среди несовершеннолетних, сказал «Ведомостям» Леонов.
«Также считаю разумным направлять эти средства на организацию медпомощи гражданам с никотиновой зависимостью», – добавил депутат. В частности, за счет доходов от пошлин он предложил финансировать создание и обеспечение работы кабинетов по отказу от курения.
Направлять средства от продажи табака на борьбу с курением – это правильная практика, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. При этом успех инициативы будет зависеть от эффективности использования финансирования и качества внедряемых антитабачных программ, сказала она.
«У нас, к сожалению, очень бедный арсенал методов борьбы с курением», – отметила Попович. В их числе Попович упомянула прямые запреты, бесполезные для молодых людей, а также чтение лекций и распространение буклетов, которые не работают на большую часть населения.
По словам врача-терапевта медицинской компании «Сберздоровье» Игоря Алентова, предложенные комитетом по охране здоровья меры могут иметь благоприятное воздействие на здоровье населения. Он также отметил необходимость параллельного регулирования продажи вейпов и никотиновых стиков. В противном случае профилактика среди молодежи будет проигрывать агрессивному маркетингу этих товаров, считает специалист. Он уточнил, что сейчас они позиционируются как «безопасная альтернатива» сигаретам.
Необходимо информировать молодежь о вреде курения, а также популяризировать здоровый образ жизни в этой среде, считает Алентов. По его словам, в этих целях можно использовать фильмы, сериалы и другие популярные информационные каналы. Для помощи курящим возможна организация бесплатных консультационных пунктов и телефонных линий поддержки, предоставление медикаментозной и никотинзаместительной терапии, сказал эксперт. Также важно, чтобы курение в общественных местах было социально неодобряемым действием, добавил врач.
Доходы от лицензирования табачной розницы в соответствии с текстом законопроекта должны были идти в бюджеты субъектов РФ, отметил главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев. Это было компромиссным решением для регионов, желающих получать часть средств от акцизов на табачную продукцию, сказал он. Эксперт также отметил, что согласование законопроекта по лицензированию торговли уже прошло стадию консультаций с субъектами. «Письмо Силуанову написано явно в пользу антитабачных неправительственных организаций и против регионов», – считает Королев.
При этом сейчас многие участники рынка и ряд субъектов не готовы к введению лицензирования розничной торговли, в том числе из-за нехватки бюджетных средств на администрирование реформы, считает директор по корпоративным отношениям группы компаний ITMS Кирилл Кузнецов. Первоначально важно обеспечить бесперебойный, эффективный и прозрачный запуск системы лицензирования по всей стране, сказал он.
Прямого влияния на цену табачной продукции нововведение не окажет, так как это – потенциально – внутрибюджетное перераспределение затрат розницы, сказал Королев. Лицензирование торговли в целом не влияет на цены прямо, так как их определяют производители сигарет, добавил он. При этом эксперт подчеркнул, что лицензирование как дополнительная нагрузка на рентабельность розницы повлечет за собой всплеск нелегального рынка.
«Ведомости» направили запрос в Минфин с просьбой подтвердить получение письма от комитета по охране здоровья и оценить инициативу депутатов.