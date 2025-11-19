Запрет продажи вейпов в регионах могут ввести в экспериментальном режиме

С 2021 г. в России запрещена реклама электронных сигарет и установлены требования к содержанию никотина в жидкости или растворе. С 2023 г. вейпы можно продавать только в магазинах и павильонах и нельзя – в интернете, на ярмарках и выставках, а также в автоматах.