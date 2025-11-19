Запрет продажи вейпов в регионах могут ввести в экспериментальном режиме

Запрет продажи вейпов в регионах могут ввести в экспериментальном режимеГосдума приняла законопроект в первом чтении
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов в регионах. Мера может начать действовать в экспериментальном режиме, сообщили «Ведомостям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
За получение лицензии будут взиматься государственные пошлины. Для оптовой торговли размер пошлины составит 800 000 руб., а для розничной – 20 000 руб. Также предусмотрена обязательная регистрация в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ).
Лицензия будет аннулироваться за нарушение требований. В том числе ограничение мест розничной продажи табачной продукции (100 м до образовательных учреждений, транспортные объекты) и требования в сфере охраны здоровья (запрет продажи несовершеннолетним, закрытая выкладка). За торговлю без лицензии в крупном и особо крупном размере предлагается ввести уголовную ответственность.
Экспериментальный режим запрета позволит «оперативно оценить и пересмотреть эффективность введенного регулирования», отметили в аппарате вице-премьера. Сейчас власти готовят поправки ко второму чтению. В том числе о возможности регионов вводить запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей.
В случае принятия инициативы правило начнет действовать с 1 сентября 2026 г.
С 2021 г. в России запрещена реклама электронных сигарет и установлены требования к содержанию никотина в жидкости или растворе. С 2023 г. вейпы можно продавать только в магазинах и павильонах и нельзя – в интернете, на ярмарках и выставках, а также в автоматах.
Кроме того, продавцы не могут устанавливать на них скидки и акции. Также действует акциз на жидкости для вейпов, а с сентября 2024 г. для них установлена минимальная цена. В начале ноября этого года президент РФ Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов в России.