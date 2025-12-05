Эксперты назвали волонтерство одной из основ народного единства в России

Зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко рассказала, как именно государство поддерживает волонтерское движение в России. Она отметила, что ни в одной стране в мире волонтерство не закреплено в главном законе – в Конституции. Она рассказала, что Госдума приняла 60 законов в сфере добровольческой деятельности, а также выделила 470 млрд руб. в бюджете для прямых субсидий, а также грантов. Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова подчеркнула, что государство создает условия для волонтерства, а также формирует систему добровольчества в стране.