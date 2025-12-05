Эксперты назвали волонтерство одной из основ народного единства в России

Эксперты назвали волонтерство одной из основ народного единства в РоссииПомощь Родине не требует огромных усилий, отметили на круглом столе ЭИСИ
Волонтерство – это деятельный патриотизм, оно заложено в культурный код российского народа, пришли к выводу эксперты на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Добровольчество сегодня – это формула, которая объединяет человека общества и государство.
Эксперт департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Мария Григорьева привела свежие данные опроса населения на тему волонтерства. Так, исследование показало, что 78% россиян когда-либо оказывали безвозмездную помощь. Они помогали участникам спецоперации, участвовали в субботниках, благоустройстве дворов и парков, помогали бездомным животным и т. д. По словам Григорьевой, граждане России, не мысля в категориях волонтерства, по сути являются волонтерами.
Две трети населения, согласно опросу, декларируют, что готовы быть волонтерами. Примечательно, что положительно ответили 74% людей в возрасте от 18 до 25 лет. Сегодня молодежь гораздо активнее участвует в волонтерской деятельности, заметила Григоренко. Руководитель проектов департамента по работе с экспертным сообществом ЭИСИ, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД РФ Владимир Шаповалов напомнил, что на 2030 г. президент Владимир Путин поставил задачу вовлечь 45% всей российской молодежи в добровольческую работу. Очень важно, что на высшем уровне признается роль молодых в волонтерской деятельности, подчеркнул Шаповалов.
Российские волонтеры занимаются разными сферами. Так, в ходе круглого стола выступила руководитель волонтерского объединения «Швейные войска России» Ольга Язева. Она рассказала, что объединение возникло как реакция на происходящие события. Государство обратилось за помощью к народу, отметила Язева. «Швейные войска» создают индивидуальную удобную форму для военных, плетут маскировочные сети, шьют антидроновые одеяла, одежду для госпиталей, а также части тактического снаряжения. Финансированием проекта занимаются простые люди, на их средства закупается материал. Объединение взаимодействует со школами, чтобы дети видели: любовь к Родине выражается в действии.
«Швейные войска», по словам Язевой, оказывают реальную помощь фронту, а также поддерживают бойцов спецоперации морально. Григорьев подчеркнул важность такой поддержки. Военнослужащие понимают, что о них в тылу помнят и «людям не все равно на их судьбу». Он также рассказал, что сам раньше собирал информацию о преступлениях ВСУ, а затем пошел добровольцем на спецоперацию.
Зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко рассказала, как именно государство поддерживает волонтерское движение в России. Она отметила, что ни в одной стране в мире волонтерство не закреплено в главном законе – в Конституции. Она рассказала, что Госдума приняла 60 законов в сфере добровольческой деятельности, а также выделила 470 млрд руб. в бюджете для прямых субсидий, а также грантов. Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова подчеркнула, что государство создает условия для волонтерства, а также формирует систему добровольчества в стране.