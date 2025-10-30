Победитель конкурса ЭИСИ заявила о важности соцпроектов для доверия к политикам
Сейчас доверие к политикам строится не на политических лозунгах или буклетах, а на реальных действиях, которые направлены в том числе на реализацию социальных проектов. Об этом заявила одна из победительниц конкурса Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политический консультант Мария Сергеева в ходе круглого стола на тему «Социальные архитекторы – начало системной работы».
Она подчеркнула, что, в сравнении с 90-ми годами, когда выборы в новинку, избиратель «поумнел и разочаровался в политиканстве». По словам Сергеевой, сейчас ему нужны не только слова, но и их подкрепление. В этом смысле социальная архитектура является главным в вопросе доверия к любому политику.
В пример она привела губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который в ходе предвыборной кампании провел ряд социальных проектов. В их числе «Рыба камчатская», в рамках которого прошла раздача жителям региона рыбы с икрой. Проект был направлен на борьбу со стереотипом о том, что, несмотря на близкое расположение к морю, для жителей Камчатского края рыба остается недоступным продуктом.
Сергеева подчеркнула, что проекты, в которых ставка делается на социальную архитектуру, формируют доверие к региональной власти и напрямую влияют на ее рейтинги.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, который выступал в качестве эксперта по оценке конкурса и модератора круглого стола, отметил, что социальная архитектура представляет собой воздействие на реальность с целью развития страны и повышения качества жизни людей.
Он отметил, что в соцархитектуре есть два уровня восприятия. Первый - моделирование образа будущего, второй – ценности и социальные установки, в которые входит создание соцпроектов. По его словам, именно такие проекты аккумулируют ценности и трансформируют их в установки.
Миссией социальных архитекторов сегодня он назвал служение России ради реальных изменений и пользы для общества. По словам Потуремского, с развитием отрасли у соцархитекторов появились заказчики в виде региональных властей и бизнеса. Он отметил, что они в будущем станут драйверами развития профессии.
Еще один победитель конкурса, председатель клуба политического консалтинга МГИМО МИД Степан Степанов рассказал, что сегодня изменения в обществе начинаются с людей. Он назвал социальную архитектуру новой управленческой парадигмой, которая основана на понимании запроса общества и эмпатичного отношения к нему.
По мнению Степанова, главная компетенция социального архитектора состоит не в том, чтобы зажечь искру в костре, а уметь поддерживать этот огонь. Основными положениями в отрасли он обозначил смыслы, соучастие и структуру. По его мнению, задача соцархитектора состоит в соединении этих элементов и помощи в реализации человеческого потенциала.
В 2025 г. в России прошел «Конкурс социальных архитекторов» для поиска и отбора специалистов в смежных областях, которые могли бы реализовывать социальные практики и инициативы, направленные на решение актуальных общественных задач.