Эксперты ЭИСИ указали на запрос общества в научно обоснованном образе будущего
Социальный архитектор – профессия будущего, вызванная общественным запросом на научно обоснованный образ будущего. К такому выводу пришли специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в ходе круглого стола 8 августа по теме «Общественная миссия социальной архитектуры».
Сегодня становление профессии социального архитектора идет через общественную дискуссию, считает управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, президент Российской ассоциации политических консультантов Фирдус Алиев. Целью деятельности будущих профессионалов в этой области является налаживание коммуникации между обществом, корпоративным сектором и властью.
«Сегодня человечество меняется гораздо быстрее, чем раньше», – сказал генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Неопределенность во всем мире выросла, прежние парадигмы, по его словам, больше не работают, социальные институты дают больше сбоев. По словам Федорова, растет запрос населения на научно обоснованный образ будущего.
По словам Алиева, новая профессия не заменит политический консалтинг, и электоральные технологии никуда не исчезнут, но они не могут ответить на вопрос, «каким будет наше будущее».
Социальная архитектура будет содействовать развитию и распространению в России технологий, культуры и практики социального прогнозирования и проектирование через объединение уже существующих разработок в этих областях, рассказал Федоров. Целью профессии является формирование картины будущего и поиска путей скорректировать ее через реализацию конкретных социальных проектов.
Эксперт ЭИСИ Ярослав Игнатовский привел конкретный пример реализации проекта социальной архитектуры. В 2025 г. в Пензенской области прошел международный фестиваль «Абашевские узоры». У мероприятия были задачи создать новый формат, связанный с развитием этнического творчества, а также рассказать согражданам о Пензенской области – заявить новый бренд региона.
В 2025 г. в России был реализован «Конкурс социальных архитекторов» для поиска и отбора специалистов в смежных областях, которые могли бы реализовывать проектированием и реализацию социальных практик и инициатив, направленных на решение актуальных общественных задач.