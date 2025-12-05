Конституционный суд защитил интернет-обращения граждан от обвинений в клевете

Конституционный суд защитил интернет-обращения граждан от обвинений в клеветеСообщения, отправленные через официальные сайты госорганов, не являются публичным распространением информации, разъяснил суд
Электронные жалобы или обращения через официальную интернет-приемную государственного органа по своей правовой природе не являются «публичным распространением информации». Следовательно, такие действия не могут квалифицироваться по ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса (клевета, совершенная публично с использованием интернета), решил Конституционный суд.
С жалобой до наивысшей судебной инстанции добралась жительница Подмосковья Лилия Рогова, осужденная к штрафу в 600 000 руб. Она была признана виновной в клевете из-за направления электронных обращений в 2022 г. через официальные порталы и электронную почту в ряд инстанций: прокуратуру, администрацию президента, комиссию Госдумы, политические партии и уполномоченному по правам человека. Она посчитала, что соседка – депутат Одинцовского округа Московской области Нина Гинтова, используя полномочия сына в муниципальной администрации, смогла сократить площадь ее жилого участка. Те, на кого она жаловалась, инициировали возбуждение уголовного дела за клевету как потерпевшие. В феврале 2023 г. мировой судья признал ее виновной.
Нижестоящие суды, а также Верховный суд, отказали в пересмотре решения, признав распространенные сведения заведомо ложными. Ключевым для квалификации по «интернет-» части статьи стало то, что обращения были отправлены по незащищенным каналам связи (электронная почта, формы на сайтах) и, как указали суды, «стали доступны неопределенному кругу лиц» в момент регистрации адресатами. В своей жалобе в КС Рогова настаивала, что таким образом реализовывала конституционное право на обращение в органы власти для защиты своей собственности. Она утверждала, что подобное толкование уголовной нормы ставит под удар ее фундаментальное право, а также свободу выражения мнения, гарантированную Основным законом.
Изучив жалобу, КС не нашел в оспариваемых положениях Уголовного кодекса признаков неконституционности. Но дал важное разъяснение: если гражданин направляет обращение через специально предусмотренный законом официальный канал – форму на сайте госоргана, через портал госуслуг или на служебный адрес электронной почты, – это приравнивается к адресной и конфиденциальной переписке с конкретным адресатом. Использование сети интернет в таком случае является лишь современным технологическим способом направления обращения в письменной форме, уточнил суд. Обязанность исключить доступ неопределенного круга лиц к таким обращениям возлагается на этот орган, организацию или должностное лицо, говорится в определении. Таким образом, ответственность за возможную утечку содержания жалобы лежит на государственном органе, а не на заявителе. Под публичным распространением, попадающим под действие ч. 2 ст. 128.1 УК, следует понимать размещение порочащих сведений в блогах, на публичных форумах, в соцсетях, на личных страницах или в средствах массовой информации, т. е. там, где доступ широкой аудитории является изначальной целью, говорится в постановлении. Так, при квалификации действий по статье о клевете в интернете суды обязаны оценивать, имелось ли у лица осознанное намерение сделать сведения достоянием именно широкой, а не конкретной аудитории.
Дело Роговой будет пересмотрено
Исключением в случае общения с чиновниками могли бы быть разве что открытые письма, что законодательством об обращениях не предусмотрено, или последующая публикация направленных обращений в СМИ или социальных сетях, говорит адвокат Леонид Абгаджава. Если человек действительно публикует свое обращение и излагает в нем сведения, порочащие честь, достоинство или обвиняющие кого-либо в совершении административного правонарушения или преступления, тогда уже можно говорить о публичности, возможных искажениях и других аспектах, требующих оценки, утверждает он.
Адвокат полагает, что законодатель добровольно мог бы дополнить статью о клевете специальным примечанием: если гражданин направил обращение исключительно в предусмотренном законом порядке, следуя установленным инструкциям и не распространял его дополнительно, то такая ситуация не должна влечь уголовной ответственности за клевету. По его мнению, подобного исключения было бы достаточно. Также допустимо, что соответствующие разъяснения мог бы дать Пленум Верховного суда, говорит адвокат.
Постановление КС по делу Роговой важно тем, что еще раз закрепило, что публичная власть по определению не может выступать в роли «обиженной стороны» в отношениях с гражданином, говорит руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. По его словам, публичная власть обязана проявлять повышенную терпимость к критике, так как ее деятельность открыта обществу и подлежит оценке. В то же время, по мнению Брикульского, вызывают вопросы формулировки о необходимости устанавливать намерение гражданина – защищал ли он свои права или стремился причинить вред. По словам эксперта, если акцент сместить на «внутренние мотивы», появится риск селективного подавления неудобных жалобщиков.