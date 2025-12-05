Конституционный суд защитил интернет-обращения граждан от обвинений в клевете

Изучив жалобу, КС не нашел в оспариваемых положениях Уголовного кодекса признаков неконституционности. Но дал важное разъяснение: если гражданин направляет обращение через специально предусмотренный законом официальный канал – форму на сайте госоргана, через портал госуслуг или на служебный адрес электронной почты, – это приравнивается к адресной и конфиденциальной переписке с конкретным адресатом. Использование сети интернет в таком случае является лишь современным технологическим способом направления обращения в письменной форме, уточнил суд. Обязанность исключить доступ неопределенного круга лиц к таким обращениям возлагается на этот орган, организацию или должностное лицо, говорится в определении. Таким образом, ответственность за возможную утечку содержания жалобы лежит на государственном органе, а не на заявителе. Под публичным распространением, попадающим под действие ч. 2 ст. 128.1 УК, следует понимать размещение порочащих сведений в блогах, на публичных форумах, в соцсетях, на личных страницах или в средствах массовой информации, т. е. там, где доступ широкой аудитории является изначальной целью, говорится в постановлении. Так, при квалификации действий по статье о клевете в интернете суды обязаны оценивать, имелось ли у лица осознанное намерение сделать сведения достоянием именно широкой, а не конкретной аудитории.