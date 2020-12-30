Путин подписал закон об уголовной ответственности за клевету в интернете
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за клевету в интернете. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Его автором является депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин.
Закон вносит поправки в статью 128.1 УК РФ («Клевета»). В частности, документ объясняет понятие «клевета» и уточняет наказание за клевету в интернете, СМИ и публичном выступлении. Согласно закону, в названных случаях наказание предусматривает штраф в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Помимо штрафа могут быть назначены обязательные работы на срок до 240 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до двух месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.
До трех лет лишения свободы могут получить те, кто совершил клевету с использованием своего служебного положения, и до четырех лет лишения свободы за клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих.
Самое серьезное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет, грозит тем, кто распространяет клевету о совершении тяжких преступлений, таких как убийство или изнасилование.