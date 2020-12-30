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Путин подписал закон об уголовной ответственности за клевету в интернете

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за клевету в интернете. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Его автором является депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

Закон вносит поправки в статью 128.1 УК РФ («Клевета»). В частности, документ объясняет понятие «клевета» и уточняет наказание за клевету в интернете, СМИ и публичном выступлении. Согласно закону, в названных случаях наказание предусматривает штраф в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Помимо штрафа могут быть назначены обязательные работы на срок до 240 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до двух месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

До трех лет лишения свободы могут получить те, кто совершил клевету с использованием своего служебного положения, и до четырех лет лишения свободы за клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих.

Самое серьезное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет, грозит тем, кто распространяет клевету о совершении тяжких преступлений, таких как убийство или изнасилование.

Ранее по теме: Госдума приняла закон об ужесточении наказания за клевету в интернете

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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