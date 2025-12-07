В 2025 году траты регионов на мониторинг дорожного движения выросли в 2,6 раза

В 2025 году траты регионов на мониторинг дорожного движения выросли в 2,6 разаЭксперты связывают это с появлением камер с большим числом функций
Российские регионы потратили 6,8 млрд руб. на закупку услуг мониторинга дорожного движения с помощью камер фотовидеофиксации в январе – ноябре 2025 г. Это в 2,6 раза больше аналогичного периода 2024 г. Во всяком случае, это следует из анализа госзакупок, который провела система по управлению тендерами «Тендерплан» (есть у «Ведомостей»).
Компания отобрала завершенные конкурсы на оказание услуг по фотовидеофиксации нарушений и передаче этих данных, а также по мониторингу дорожного движения и его интенсивности. Конкурсы проходили по закону № 44 о контрактной системе в сфере закупок. Всего в январе – ноябре 2025 г. было разыграно 35 тендеров. Средняя цена контракта составила 203,9 млн руб.
Тендеры на самую большую сумму разместила Самарская область (2,58 млрд руб.). Дальше следуют Тамбовская (1,91 млрд руб.) и Свердловская (1,62 млрд руб.) области.
Конкурсы на сотни миллионов рублей объявляли Московская (239,29 млн руб.) и Курганская (196,49 млн руб.) области. Еще одна крупная закупка – на 189 млн руб., – объявленная Воронежской областью, завершится в первой декаде декабря.
Чаще всего регионы приобретали услуги по автоматической фотовидеофиксации транспортных потоков и мониторинга нарушений Правил дорожного движения (ПДД). К примеру, Самарская область, лидер среди регионов по сумме завершенных тендеров, закупила услуги по передаче информации о нарушениях ПДД, зафиксированных стационарными, передвижными и мобильными камерами. Они, как следует из карточки закупки, будут анализировать движение всех транспортных средств и на всех типах дорог на территории региона. Тамбовская и Курганская области закупили аналогичные услуги.
Власти Московской области потратили 25,3 млн руб. (из 239,29 млн) на предоставление данных о размещении автомобилей на платных парковках, которые фиксируют стационарные камеры. На мониторинг и измерение параметров движущегося транспорта на дорогах области выделили почти 13 млн руб. Для этого будут использоваться передвижные анализаторы состояния транспортного потока. Кроме этого Московская область закупила услуги по круглогодичному обслуживанию и информированию о нарушениях правил остановки и стоянки автомобилей, которые фиксируются камерами на дорогах, включая те, которые расположены рядом с аэропортом «Шереметьево». На это выделено 28,8 млн руб.
Системы фотовидеофиксации в последние годы были значительно усовершенствованы, говорит капитан полиции в отставке, автор проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов. Если раньше они в основном отслеживали только превышение скорости, то теперь фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора, неиспользование ремней безопасности, разговор водителя по телефону, выезд на встречную полосу и нарушение выделенной полосы для маршрутных транспортных средств, перечисляет он.
В ноябре 2022 г. в Госдуму также был внесен законопроект, позволяющий с помощью камер и шумомеров фиксировать административные правонарушения по превышению уровня шума от автомобилей, напомнил автоюрист Лев Воропаев. Водители таких транспортных средств, как правило, намеренно устанавливают модифицированные глушители (тюнингованная часть выхлопной системы автомобиля, которая увеличивает поток выхлопных газов). В июле 2023 г. проект был принят в первом чтении, но далее не рассматривался.
Для городов закупка и использование комплексов фотовидеофиксации – это не только вопрос обеспечения безопасности, но и возможность привлекать в бюджет средства через штрафы, предполагает Ильинов.
«Ведомости» направили запрос в Министерство внутренних дел с просьбой поделиться планами ведомства по развитию системы фотовидеофиксации и мониторинга дорожного движения в ближайшие годы.