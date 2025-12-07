В 2025 году траты регионов на мониторинг дорожного движения выросли в 2,6 раза

Власти Московской области потратили 25,3 млн руб. (из 239,29 млн) на предоставление данных о размещении автомобилей на платных парковках, которые фиксируют стационарные камеры. На мониторинг и измерение параметров движущегося транспорта на дорогах области выделили почти 13 млн руб. Для этого будут использоваться передвижные анализаторы состояния транспортного потока. Кроме этого Московская область закупила услуги по круглогодичному обслуживанию и информированию о нарушениях правил остановки и стоянки автомобилей, которые фиксируются камерами на дорогах, включая те, которые расположены рядом с аэропортом «Шереметьево». На это выделено 28,8 млн руб.