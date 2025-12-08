Прокуратура запросила до 25 лет колонии бывшим силовикам по делу Merlion

Прокуратура запросила до 25 лет колонии бывшим силовикам по делу MerlionОни обвиняются в фальсификации уголовного преследования и взятке в 15 млрд рублей
В 235-м гарнизонном военном суде в Москве к заключительной стадии подошел судебный процесс по резонансному уголовному делу о фальсификация преследования в отношении руководства компании Merlion с целью получения ее активов. На скамье подсудимых шесть фигурантов: два бывших оперативника ФСБ по Москве и Московской области – Павел Крылов и Александр Бибишев, три следователя СК – Сергей Ромодановский, Рустам Юсупов и Андрей Жирютин, а также адвокат Вадим Лялин.
Как рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом процесса, на прошлой неделе в военном суде началась стадия прений. Представитель надзорного ведомства запросил наказание для всех фигурантов. По словам собеседника, следователям были запрошены самые суровые сроки – по 25 лет лишения свободы для Юсупова и Ромодановского, 23 года для Жирютина. Экс-сотрудникам прокурор потребовал назначить чуть меньше: Бибишеву – 20 лет лишения свободы, Крылову – 18. Для адвоката Лялина гособвинитель попросил реальный срок – 18 лет.
Подсудимым в зависимости от их роли и участия инкриминируется несколько составов преступлений: участие в организованном преступном сообществе (ОПС) с использованием служебного положения (ст. 210 УК), покушение на получение взятки в особо крупном размере (ст. 30 УК, ч. 6 ст. 290 УК), фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (ст. 303 УК), а также злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК).
Сторона защиты от подробных комментариев пока воздержалась, поскольку судебный процесс проходит в закрытом режиме. Один из адвокатов подтвердил, что стадия прений действительно началась, но сроки не назвал. «Не могу сказать, у нас закрытое разбирательство. Мы будем настаивать на невиновности», – сказал защитник. Как ожидается, 8 декабря к выступлениям в прениях перейдут адвокаты. А приговор может быть вынесен до конца года.
По версии следствия, ОПС была создана в 2019 г. еще одним бывшим следователем СК Кириллом Качуром
Спустя четыре года заявление якобы потерпевшего Симоненко легло в основу уголовного преследования, которым занимались сотрудники СКР. RTVI со ссылкой на материалы дела пишет, что Крылов и Бибишев вместе со следователями Ромодановским и Юсуповым не позднее 30 июня 2020 г. сфабриковали результаты ОРМ, который они сами и проводили. В итоге осенью 2020 г. все трое руководителей Merlion и Левин были арестованы, а после этого, используя адвоката Лялина, считает следствие, фигуранты начали вымогать по 5 млрд руб. с каждого из топ-менеджеров IT-компании за смягчение меры пресечения. После передачи расследования в центральный аппарат СК дела в отношении Карчева, Мангутова и Абрамова были прекращены. В апреле 2024 г. Хорошевский суд Москвы приговорил Симоненко к 22 годам колонии строгого режима, писали «Ведомости».
Группа Merlion – одна из крупнейших в России, которая занимается дистрибуцией компьютерной и бытовой техники, электроники и др. Ей принадлежат розничные магазины «Позитроника», «Ситилинк», производитель компьютерной техники iRU и «Сеть компьютерных клиник».