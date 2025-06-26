У иноагента Кирилла Качура хотят конфисковать коррупционное имущество

Находясь вне российской юрисдикции, Качур стал блогером. Он ведет Telegram-канал и снимает ролики на YouTube c критикой силовых структур и высокопоставленных чиновников. В 2023 г. Минюст внес его в реестр иностранных агентов, объяснив это тем, что Качур «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа» России и ВС РФ, а также распространял «недостоверную информацию» о принимаемых российскими властями решениях. Кроме того, писал ТАСС, блогер является соучредителем ООО «Фирма «Ремо», на счета которого с ноября 2021 г. по февраль 2022 г. поступали деньги из Швейцарии, США, Нидерландов и Великобритании.