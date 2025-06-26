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У иноагента Кирилла Качура хотят конфисковать коррупционное имущество

«Ведомости» узнали подробности искового заявления Генпрокуратуры к бывшему следователю
Яна Суринская
t.me/kirill_kachur
t.me/kirill_kachur

Первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин обратился с иском об обращении в доход государства многомиллионного имущества Кирилла Качура (считается в России иноагентом) и его семьи, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с исковым заявлением. До 2014 г. Качур был следователем по особо важным делам главка Следственного комитета России по подмосковному Одинцову, но был уволен со службы. В 2022 г. – объявлен в международный розыск. В России Качуру предъявлено обвинение в 19 преступлениях: организации преступного сообщества (ОПС), получении особо крупных взяток, злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и незаконных задержаниях.

Изначально Качур скрылся от преследования российских следователей в Объединенных Арабских Эмиратах, но сейчас, по информации НЦБ Интерпола МВД России, находится на территории Черногории. По словам собеседника «Ведомостей», Генпрокуратура требует изъять в доход России у Качура и его родственников несколько земельных участков в Одинцовском районе, жилые и нежилые помещения стоимостью как минимум 240 млн руб. В их числе квартира и нежилые помещении в элитном столичном ЖК «Золотые ключи» на ул. Минской, участки на Рублево-Успенском шоссе неподалеку от президентской резиденции Ново-Огарево.

В декларации Качур указывал только московские квартиры и нежилые помещения. Но в целом имущество появилось у семьи в период 2006–2014 гг., что свидетельствует о явном несоответствии расходов Качура и его родителей полученным доходам, установило надзорное ведомство.

Своим поведением экс-следователь нарушил требования ст. 10 закона № 273, поскольку вступил в конфликт с интересами службы и общества, скрывал, что «посвятил себя не честной службе в следственном органе, а коррупционному обогащению себя, своих родственников и лиц, состоящих с ним в близких отношениях», цитирует источник «Ведомостей» претензии Генпрокуратуры. 

Согласно сведениям УФНС России по Москве и данным ЕГРН о переходе прав, кадастровой стоимости и реестра дел на 2010 г., совместный доход родителей обвиняемого – Качура – составил менее 6 млн руб. С целью ухода от необходимости декларирования фактически принадлежащая Качуру недвижимость регистрировалась на аффилированных лиц, пришли к выводу в надзорном ведомстве. 

Находясь вне российской юрисдикции, Качур стал блогером. Он ведет Telegram-канал и снимает ролики на YouTube c критикой силовых структур и высокопоставленных чиновников. В 2023 г. Минюст внес его в реестр иностранных агентов, объяснив это тем, что Качур «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа» России и ВС РФ, а также распространял «недостоверную информацию» о принимаемых российскими властями решениях. Кроме того, писал ТАСС, блогер является соучредителем ООО «Фирма «Ремо», на счета которого с ноября 2021 г. по февраль 2022 г. поступали деньги из Швейцарии, США, Нидерландов и Великобритании. 

Как сообщали ранее в СКР, следствием собраны неопровержимые доказательства того, что Качур создал организованную группу и принял активное участие в совершении хищения денежных средств в размере 3 млн евро и вымогательстве взятки в размере $1,6 млн у предпринимателей. Иноагент в России заочно арестован по решению Басманного суда от мая 2022 г. Весной 2025 г. в военном суде в Москве начался процесс над соучастниками его уголовного дела. По версии следствия, Качур вместе с бывшими сотрудниками ФСБ и СКР инициировали с целью рейдерского захвата крупной IT-компании Merlion незаконное уголовное преследование совладельцев компании Олега Карчева, Владислава Мангутова, Алексея Абрамова, а также экс-начальника ее службы безопасности Бориса Левина. 

В рамках расследования этого дела, как писал «Коммерсантъ», уже арестованы активы, оцениваемые почти в 9,5 млрд руб. Арестованным имуществом, среди которого многочисленные счета в банках, недвижимость и постройки на берегу моря, а также судно, используемое в качестве плавучего ресторана, предполагается возместить нанесенный ущерб, в числе которого попытка рейдерского захвата группы компаний Merlion, писала газета.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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