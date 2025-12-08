Для женщин с ребенком до 3 лет отменят испытательный срок при приеме на работу

Какие гарантии уже действуют для матерей с маленькими детьми

Работающим женщинам с детьми до полутора лет кроме перерыва для отдыха и питания положены дополнительные перерывы для кормления ребенка — не реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут. Это время считается рабочим и оплачивается.

В случае невозможности выполнения прежней работы женщина с ребенком до полутора лет по своему заявлению переводится на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет. Об этом говорится в ТК РФ.