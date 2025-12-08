Для женщин с ребенком до 3 лет отменят испытательный срок при приеме на работу

Для женщин с ребенком до 3 лет отменят испытательный срок при приеме на работуТакие поправки одобрило правительство
Женщин, имеющих детей возрастом до трех лет, будут принимать на работу без испытательного срока. Сейчас в таком порядке трудоустраивают беременных и женщин, имеющих полуторагодовалого ребенка. Соответствующие поправки в ст. 70 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) подготовил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
8 декабря при условии доработки их поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Когда могут вступить в силу новые правила
В отзыве правительства на законопроект говорится, что срок вступления закона в силу необходимо привести в соответствие с ч. 1 ст. 3 закона об обязательных требованиях, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. В нем сказано, что положения нормативных правовых актов, которые устанавливают обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября текущего года. Но не ранее чем спустя 90 дней после дня официальной публикации, если иное не установлено законом, указом президента или международным договором. В текущей же версии законопроекта закон должен вступить в силу с даты его официального опубликования.
Какие гарантии уже действуют для матерей с маленькими детьми
В случае невозможности выполнения прежней работы женщина с ребенком до полутора лет по своему заявлению переводится на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет. Об этом говорится в ТК РФ.
Инициатива вводит дополнительные гарантии для женщин, имеющих малолетних детей, заявил «Ведомостям» автор законопроекта Нилов. После рождения ребенка женщина может находиться в отпуске по уходу до трех лет, напомнил он.
Почему испытательный срок может дискриминировать женщин
Испытательный срок при приеме на работу в этот период создает для женщин избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры, затрудняет их возвращение к профессиональной деятельности и препятствует полноценной трудовой адаптации, сказано в тексте пояснительной записке к проекту.
«Это не только ущемляет трудовые права женщин с малолетними детьми, но и может провоцировать скрытые формы дискриминации, когда работодатель, формально следуя установленной законом процедуре, получает возможность отказать женщине в трудоустройстве или уволить ее как не прошедшую испытание, не особо объясняя причины увольнения», – говорится там же.
В российских компаниях политика трудоустройства женщин нередко включает скрытые барьеры, такие как предпочтение кандидаток без маленьких детей, рассказал «Ведомостям» руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. По его словам, это приводит к отказам из-за стереотипов о «материнском штрафе», который выражается в снижении оценки компетенций кандидатки на 10% и зарплаты на 5–20%, пояснил он.
В России 2,1 млн женщин в стандартном для появления первого ребенка возрасте – 26–29 лет, говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, опираясь на данные Росстата. Около 65–70% трудоустроенных женщин имеют ребенка в возрасте до трех лет, продолжил он. Если 1,68 млн женщин после рождения ребенка вернутся на рабочие места, то потенциально работодатели могут требовать прохождения испытательного срока всего для 420 000 кандидаток, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Такие подсчеты для «Ведомостей» сделал Сафонов. При этом решение об испытательном сроке принимает работодатель, напомнил он. При дефиците кадров вряд ли этот инструмент будет применяться, подытожил Сафонов.
Некоторые работодатели, по словам Мурадяна, уже принимают объективные методы отбора, например, «слепой» отбор без фото и семейного статуса. Но всё равно в России субъективные предубеждения приводят к отказам без объяснения причин, особенно в сферах с высокой текучкой кадров, таких как продажи, сказал Мурадяна. Зато, продолжил он, подобные предрассудки считаются пережитком прошлого в сферах услуг и IT.
Доля женщин, работающих с ребенком до трех лет, в России высока, говорит Мурадян. По его словам, порядка 52% мам в стране работают полный день, а 17% – частично. «При этом мой личный опыт говорит о том, что женщины с ребенком, как правило, более продуктивны, чем без (детей. – «Ведомости»)», – отметил Мурадян.
Меру могут распространить и на отцов
Аналогичную меру о запрете испытательного срока необходимо также распространить на отцов младенцев, считает член президиума некоммерческой организации «Союз отцов» Павел Склянчук. Мужчины могут подпадать под сокращение на работе, поэтому, чтобы избежать трудностей в семейном бюджете, поиск новой работы должен занимать минимальное время, считает он.
«Ведомости» направили запрос в правительство, а также Министерство труда и социальной защиты России, чтобы уточнить, как будет контролироваться соблюдение работодателями новых правил трудоустройства женщин с малолетними детьми в случае принятия закона.
В подготовке материала участвовала Анна Киселева