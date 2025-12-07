В России к 2027 году сократят перечень запрещенных для женщин профессий

Сейчас в перечень производств, работ и должностей, на которых ограничивается труд женщин, включено 100 профессий. Реестр распространяется на женщин, условия труда которых отнесены к вредному или опасному классу условий труда. До этого в перечень входило 456 видов работ, которые не могут выполнять женщины. Перечень включает запрет на работу женщин в сфере химических производств, подземных и горных работ, металлообработки, бурения скважин, добычи нефти и газа, металлургии, на радиотехническом, электронном и полиграфических производствах и др.