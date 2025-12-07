В России к 2027 году сократят перечень запрещенных для женщин профессий
Перечень запрещенных для женщин профессий в России планируется сократить в 2027 г.. Это следует из утвержденной правительством РФ дорожной карты по реализации национальной модели ведения бизнеса, пишет ТАСС.
В документе указано, что работа будет касаться изменений в сферах транспорта и обрабатывающей промышленности. Поправки будут внесены в приказ Минтруда о перечне производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, на которых ограничивается применение женского труда.
Список работ, которые рекомендуется исключить, ведомства должны подготовить к марту 2027 г. Будет проведен аудит условий труда, а также эпидемиологические научные исследования с учетом особенностей женского организма.
Сейчас в перечень производств, работ и должностей, на которых ограничивается труд женщин, включено 100 профессий. Реестр распространяется на женщин, условия труда которых отнесены к вредному или опасному классу условий труда. До этого в перечень входило 456 видов работ, которые не могут выполнять женщины. Перечень включает запрет на работу женщин в сфере химических производств, подземных и горных работ, металлообработки, бурения скважин, добычи нефти и газа, металлургии, на радиотехническом, электронном и полиграфических производствах и др.