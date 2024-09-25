Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Минтруд России предложил сократить перечень профессий, запрещенных для труда женщин, следует из информации на сайте ведомства.
«Внедрение технологий, совершенствование производственных процессов и организации труда исключают вредное воздействие на женский организм при управлении самоходными машинами, а также в некоторых других видах деятельности. С учетом этого предлагается исключить эти позиции из перечня профессий, на которых труд женщин запрещен», – сказал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.
Женщинам могут разрешить управление самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих строящихся шахт, резервов, рудников, работы по обогащению, агломерации, брикетированию. Соответствующий проект приказа размещен на общественное обсуждение на портале проектов правовых актов.
Сейчас в перечень производств, работ и должностей, на которых ограничивается труд женщин, включено 100 профессий. Реестр распространяется на женщин, условия труда которых отнесены к вредному или опасному классу условий труда. До этого в перечень входило 456 видов работ, которые не могут выполнять женщины.
Перечень по состоянию на сентябрь 2024 г. включает запрет на работу женщин в сфере химических производств, подземных и горных работ, металлообработки, бурения скважин, добычи нефти и газа, металлургии, на радиотехническом, электронном и полиграфических производства и др.
Глава комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Инна Святенко говорила в июле 2022 г., что запрет не является ущемлением прав женщин, а напротив – «их правовая защита от опасных условий труда, которые могут нанести вред здоровью, в первую очередь репродуктивному, а также повлиять на здоровье будущего поколения или иметь отдаленные последствия».