Как женщины осваивают специальности, еще недавно считавшиеся чисто мужскими

В опросе SuperJob приняли участие 1000 россиян старше 18 лет. Он был проведен спустя полгода после того, как вступил в силу приказ Минтруда № 512н. В этом приказе Минтруд в 4 раза сократил список тяжелых, вредных или опасных работ, запрещенных для женщин, – осталось 100 запрещенных специальностей вместо 456. Россиянкам разрешили управлять большегрузными автомобилями и сельскохозяйственной техникой (фурами, тракторами, самосвалами и «Камазами»), выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 м, претендовать на место в палубной команде судна (на позициях боцмана, шкипера и матроса), работать машинистом электропоездов и скоростных поездов, рыбаком прибрежного лова и др. Под запретом оставили работы в машинном отделении кораблей и вождение строительной техники (бульдозер, экскаватор, автогрейдер). Согласно сообщению Минтруда, критериями при пересмотре перечня стали факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия. Приказ Минтруда вступил в силу с 1 января 2021 г.