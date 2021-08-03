Как женщины осваивают специальности, еще недавно считавшиеся чисто мужскими

Как женщины осваивают специальности, еще недавно считавшиеся чисто мужскимиС момента отмены запрета Минтруда на ряд мужских профессий для женщин прошло полгода. Что изменилось за это время?
Женщины интересуются традиционно мужскими профессиями активнее, чем мужчины – женскими. Три из четырех россиянок (74%) рассматривают вакансии на тяжелых, опасных и вредных производствах, которые обычно занимают мужчины, по данным недавнего опроса SuperJob. Женщины идут в мужские профессии, чтобы больше зарабатывать, реализовать детские мечты и продолжить династию.
В опросе SuperJob приняли участие 1000 россиян старше 18 лет. Он был проведен спустя полгода после того, как вступил в силу приказ Минтруда № 512н. В этом приказе Минтруд в 4 раза сократил список тяжелых, вредных или опасных работ, запрещенных для женщин, – осталось 100 запрещенных специальностей вместо 456. Россиянкам разрешили управлять большегрузными автомобилями и сельскохозяйственной техникой (фурами, тракторами, самосвалами и «Камазами»), выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 м, претендовать на место в палубной команде судна (на позициях боцмана, шкипера и матроса), работать машинистом электропоездов и скоростных поездов, рыбаком прибрежного лова и др. Под запретом оставили работы в машинном отделении кораблей и вождение строительной техники (бульдозер, экскаватор, автогрейдер). Согласно сообщению Минтруда, критериями при пересмотре перечня стали факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия. Приказ Минтруда вступил в силу с 1 января 2021 г.
Вопрос женской занятости на специальностях, с которых был снят запрет, находится на контроле в Министерстве труда России. На 2022 г. запланирован мониторинг правоприменительной практики, говорит представитель Минтруда. По результатам исследования можно будет сделать выводы о том, как изменилась ситуация по тем отраслям и профессиям, для которых были сняты ограничения на использование женского труда, продолжает он.
«Ведомости» опросили экспертов и юристов, чтобы выяснить, что меняется уже сейчас.