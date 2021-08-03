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Как женщины осваивают специальности, еще недавно считавшиеся чисто мужскими

С момента отмены запрета Минтруда на ряд мужских профессий для женщин прошло полгода. Что изменилось за это время?
Елена Федотова
Варвара Гранкова

Женщины интересуются традиционно мужскими профессиями активнее, чем мужчины – женскими. Три из четырех россиянок (74%) рассматривают вакансии на тяжелых, опасных и вредных производствах, которые обычно занимают мужчины, по данным недавнего опроса SuperJob. Женщины идут в мужские профессии, чтобы больше зарабатывать, реализовать детские мечты и продолжить династию.

В опросе SuperJob приняли участие 1000 россиян старше 18 лет. Он был проведен спустя полгода после того, как вступил в силу приказ Минтруда № 512н. В этом приказе Минтруд в 4 раза сократил список тяжелых, вредных или опасных работ, запрещенных для женщин, – осталось 100 запрещенных специальностей вместо 456. Россиянкам разрешили управлять большегрузными автомобилями и сельскохозяйственной техникой (фурами, тракторами, самосвалами и «Камазами»), выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 м, претендовать на место в палубной команде судна (на позициях боцмана, шкипера и матроса), работать машинистом электропоездов и скоростных поездов, рыбаком прибрежного лова и др. Под запретом оставили работы в машинном отделении кораблей и вождение строительной техники (бульдозер, экскаватор, автогрейдер). Согласно сообщению Минтруда, критериями при пересмотре перечня стали факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия. Приказ Минтруда вступил в силу с 1 января 2021 г.

Вопрос женской занятости на специальностях, с которых был снят запрет, находится на контроле в Министерстве труда России. На 2022 г. запланирован мониторинг правоприменительной практики, говорит представитель Минтруда. По результатам исследования можно будет сделать выводы о том, как изменилась ситуация по тем отраслям и профессиям, для которых были сняты ограничения на использование женского труда, продолжает он.

«Ведомости» опросили экспертов и юристов, чтобы выяснить, что меняется уже сейчас.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных