Нарушителей на водном транспорте начнут автоматически штрафовать по камерам

Механизм будет применяться только к правонарушениям, предусмотренным ч. 1 и 2 ст. 11.7 КоАП РФ, следует из текста законопроекта. Согласно ч. 1, к ним относятся несоблюдение судоводителем или лицом, управляющим судном (за исключением маломерного), правил плавания и стоянки судов, их входа в порт и выхода из порта, буксировки составов и плотов, подачи звуковых и световых сигналов и т. д., уточнили в Минтрансе. За данные нарушения назначается штраф в размере 5000–10 000 руб. или лишение права управления судном на срок от шести месяцев до года. Камеры также позволяют фиксировать следующие нарушения по ч. 2: превышение судоводителем или тем, кто управляет маломерным судном, установленной скорости; нарушение правил маневрирования, несоблюдение требований навигационных знаков и т. д. В данном случае управляющему судном могут выдать предупреждение, или выписать штраф от 500 до 1000 руб., или лишить права управления маломерным судном на срок до шести месяцев.