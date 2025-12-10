Нарушителей на водном транспорте начнут автоматически штрафовать по камерам

Нарушителей на водном транспорте начнут автоматически штрафовать по камерамНазначение штрафов становится менее зависимым от решений должностных лиц, считают эксперты
Судоводителей внутреннего водного транспорта начнут штрафовать за нарушения, зафиксированные с помощью фото- и видеокамер. Внедрить такую функцию планируется по аналогии с действующей системой фиксации нарушений правил дорожного движения. Соответствующий законопроект Минтранса России одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Автоматические камеры смогут записывать нарушения круглосуточно и без непосредственного присутствия инспектора на воде, говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Назначать штрафы за нарушения, зафиксированные таким образом, будут без составления протокола, отмечает он, ссылаясь на текст проекта.
Изменения предполагается внести в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ). В случае принятия закона поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 г.
Как уточнил «Ведомостям» представитель Минтранса, поправки расширят возможности Ространснадзора по своевременному выявлению и фиксации административных правонарушений, что будет способствовать снижению их количества и повышению безопасности судоходства.
Механизм будет применяться только к правонарушениям, предусмотренным ч. 1 и 2 ст. 11.7 КоАП РФ, следует из текста законопроекта. Согласно ч. 1, к ним относятся несоблюдение судоводителем или лицом, управляющим судном (за исключением маломерного), правил плавания и стоянки судов, их входа в порт и выхода из порта, буксировки составов и плотов, подачи звуковых и световых сигналов и т. д., уточнили в Минтрансе. За данные нарушения назначается штраф в размере 5000–10 000 руб. или лишение права управления судном на срок от шести месяцев до года. Камеры также позволяют фиксировать следующие нарушения по ч. 2: превышение судоводителем или тем, кто управляет маломерным судном, установленной скорости; нарушение правил маневрирования, несоблюдение требований навигационных знаков и т. д. В данном случае управляющему судном могут выдать предупреждение, или выписать штраф от 500 до 1000 руб., или лишить права управления маломерным судном на срок до шести месяцев.
Что перевозят внутренним водным транспортом
Принятие законопроекта потребует внесения изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта. В частности, нужно будет определить механизм применения средств фото- и видеофиксации нарушений правил плавания судов, установить порядок их использования и демонтажа, а также наладить систему передачи полученной камерами информации в Госморречнадзор.
Все большее количество граждан получают права на управление маломерными судами, а реки все чаще используются не только для туристических, но и для транспортных целей, заявил основатель компании InnovaTransport, эксперт по транспортному консалтингу Алексей Смирнов. Поэтому инициатива Минтранса призвана усилить контроль за использованием акваторий России, считает он. Вероятнее всего, камеры будут устанавливать на входах в зоны речных марин и на мостах, предположил он.
Система фото- и видеофиксации нарушений правил плавания судов не будет работать эффективно, считает член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков. По его словам, вдоль рек и озер в отличие от дорог камеры расставить сложно. Их можно разместить только в самых узких точках водоемов и в шлюзах, но это позволит фиксировать минимальное количество нарушений плавания, подчеркнул эксперт. Кроме того, все судоводители будут знать, где расположены средства фото- и видеофиксации, сказал он.
Законопроект направлен на расширение практики автоматизированного правоприменения (или «административного штрафа с камер») на сферу внутреннего водного транспорта, говорит Груздев. Таким образом, процесс фиксации нарушения и вынесения постановления становится более формализованным и менее зависимым от усмотрения конкретного должностного лица, считает он.
В подготовке материала участвовала Анна Киселева