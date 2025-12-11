Бывший полковник ФСБ Фролов вместо суда уехал в Дубай

Бывший полковник ФСБ Фролов вместо суда уехал в ДубайОн не явился в военный суд доказывать свою невиновность, но адвокаты настаивают на оправдательном приговоре
В Московском гарнизонном военном суде (МГВС) началось повторное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего сотрудника управления «К» ФСБ (занимается борьбой с киберпреступностью) полковника Дмитрия Фролова. Он обвиняется в получении взяток от руководства банка «Кредитимпэкс» на сумму свыше 87 млн руб. В суде выяснилось, что экс-полковник покинул Россию и находится в Дубае, где, по словам защиты, проходит лечение из-за проблем с сердцем.
Судья Антон Голиков сообщил, что подсудимый был уведомлен о заседании по последнему известному адресу в Москве – в Тихвинском переулке, – а также по номеру телефона. Но на заседание суда он не явился. Адвокат Андрей Андрусенко ответил, что связь с клиентом затруднена, хотя еще на стадии апелляции Фролов передавал медицинские документы из клиники в Дубае.
Документы оформлены на английском и русском языках с нотариальным переводом с арабского. В них указано, что Фролов проживает в Дубае и еще в сентябре 2025 г. обратился к американскому доктору Гапалу Гаулу с жалобами на боли в груди – симптоматикой, соответствующей последствиям перенесенного еще в 2021 г. инфаркта. Медик рекомендовал госпитализацию.
Вместе с тем еще в апелляционной инстанции Фролов просил рассмотреть дело в его отсутствие, напомнил адвокат. Судья пришел к выводу, что рассмотрение в отсутствие подсудимого невозможно, поскольку ему вменяется особо тяжкое преступление, и объявил о необходимости предпринять дополнительные меры уведомления.
При этом в суд явился бывший акционер «Кредитимпэкса» Георгий Шкурко, от которого Фролов, по выводам следствия, получал взятки. 64-летний предприниматель рассказал суду, что зарегистрирован в Раменском, разведен, имеет пятерых детей и не работает.
Согласно закону, он станет пенсионером в следующем году. Подсудимый передвигался с трудом и отвечал на вопросы сидя. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, хотя до этого долгое время содержался в СИЗО.
Изначально по делу проходили три фигуранта: Фролов, Шкурко и подчиненный Фролова по «банковскому» управлению СЭБ полковник Андрей Васильев. Васильев единственный еще на стадии первого процесса согласился на прекращение дела по срокам давности, и его производство было прекращено. Васильеву и Фролову следствие также вменило мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) на сумму 637 млн руб. – по версии обвинения, в отношении девелоперов Сергея Гляделкина и Сергея Ткача, у которых были похищены доли в компании «Юрпромконсалтинг».
По этому эпизоду фигуранты свою вину также отрицали. В отличие от Васильева от прекращения дела они отказались, настаивая на полном оправдании. По версии следствия, с 2007 по 2013 г. Фролов обеспечивал «общее покровительство» банку «Кредитимпэкс», которому ЦБ указывал на сомнительные операции с контрагентами. За непринятие мер к отзыву лицензии банкиры, как установил суд в первом процессе, передавали ему через Шкурко от 100 000 до 150 000 евро ежемесячно. Общая сумма – 87,1 млн руб. в пересчете по курсу ЦБ. Лицензия у банка была отозвана в мае 2014 г.
Первый процесс в МГВС завершился в июне 2024 г. неожиданной переквалификацией обвинения с получения взятки на мошенничество. Суд решил, что Фролов преувеличивал свои возможности по покровительству Шкурко и тем самым вводил его в заблуждение. В итоге Фролов получил шесть лет, но был освобожден из-за сроков давности. Аресты с имущества, включая виллу в Италии стоимостью 2,1 млн евро, были сняты. Шкурко получил четыре года восемь месяцев и фактически уже отбыл наказание, проведя в СИЗО более трех лет.
Гособвинитель, не согласившись с приговором суда и переквалификацией статьи Фролову, подал апелляционное представление, рассказал «Ведомостям» Андрусенко. Прокуратура требовала для фигурантов 14 и 11 лет реального срока.
Апелляционный суд в октябре 2024 г. решил, что приговор в первой инстанции выносить не стоило. Впоследствии кассационный суд отменил прекращение дела, а позднее было принято решение о новом рассмотрении. Защита Шкурко и Фролова намерена добиваться оправдательного приговора.
Фролов был уволен со службы еще в 2013 г. в связи с утратой доверия.
Стоит отметить, что по этому эпизоду в отдельном производстве был осужден знаменитый полковник ФСБ Кирилл Черкалин. Он свою вину признал и получил наказание в виде шести лет лишения свободы. Но в колонию он не отправился в связи с отбытием срока.
Фролов был задержан одновременно с Черкалиным еще в 2019 г. В том же году столичный суд обратил в доход государства имущество Черкалина на сумму более 6,7 млрд руб. При обысках у семьи Черкалиных, а также в его служебном кабинете нашли $72,75 млн, 8,5 млн евро, 4000 фунтов стерлингов и 800 млн руб. В доход государства по решению суда были переданы пять квартир, два загородных дома, шесть участков общей площадью 7000 кв. м (в том числе в Барвихе), 14 нежилых помещений и два автомобиля, принадлежащих бывшему сотруднику спецслужбы.