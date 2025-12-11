Бывший полковник ФСБ Фролов вместо суда уехал в Дубай

Фролов был задержан одновременно с Черкалиным еще в 2019 г. В том же году столичный суд обратил в доход государства имущество Черкалина на сумму более 6,7 млрд руб. При обысках у семьи Черкалиных, а также в его служебном кабинете нашли $72,75 млн, 8,5 млн евро, 4000 фунтов стерлингов и 800 млн руб. В доход государства по решению суда были переданы пять квартир, два загородных дома, шесть участков общей площадью 7000 кв. м (в том числе в Барвихе), 14 нежилых помещений и два автомобиля, принадлежащих бывшему сотруднику спецслужбы.