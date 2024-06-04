Военный суд освободил от наказания экс-замглавы управления «К» ФСБ Фролова

Военный суд освободил от наказания экс-замглавы управления «К» ФСБ ФроловаОсужденный все равно остался недоволен приговором
Московский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии отставного полковника, бывшего замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова. Изначально его обвиняли в особо крупном мошенничестве и в получении взятки в особо крупном размере. К концу процесса, длившегося в военном суде с июля 2021 г., Фролову инкриминировалось только взяточничество.
Судья Константин Селезнев в приговоре переквалифицировал экс-полковнику статью о взятке на мошенничество и назначил по ней наказание. К моменту вынесения приговора срок давности, предусмотренный ст. 159 УК РФ (мошенничество), уже истек. Фролов был освобожден в зале суда и вышел к родственникам через парадную дверь.
В 2021 г. на скамье подсудимых вместе с Фроловым были еще два фигуранта: сотрудник управления «К» Андрей Васильев и акционер банка «Кредитимпэкс» Георгий Шкурко. Уголовное дело в отношении Васильева прекращено еще в декабре 2021 г., также в связи с истечением срока давности по преступлению. Ему и его семье было возвращено арестованное имущество.
По версии следствия, Фролов в период с 2007 по 2013 г. получил через посредника от руководства «Кредитимпэкса» денежные средства в размере около 87 млн руб. за общее покровительство. Кроме того, ТАСС со ссылкой обвинительное заключение писал, что Фролов и Васильев, пользуясь служебным положением, вынудили двух бизнесменов Сергея Гляделкина и Игоря Ткача передать своим партнерам доли в принадлежащих им компаниях «Экосток» и «Юрпромконсалтинг» в размере 49%. В результате бизнесменам был причинен ущерб в размере 638 млн руб.
Шкурко, согласно приговору, получил четыре года и восемь месяцев колонии общего режима. Его суд освободил в связи с уже отбытием этого срока в СИЗО.
Оставшиеся к концу третьего года слушаний на скамье подсудимых Фролов и Шкурко вину не признали. После оглашения приговора Фролов заявил, что остался недоволен решением суда. По его мнению, суд должен был вынести оправдательный приговор.
Его адвокаты заявили, что примут решение об обжаловании приговора после консультации с доверителем. Известная по самым резонансным уголовным делам прокурор Милана Дигаева сообщила журналистам, что также сначала изучит приговор суда и примет решение о подаче представления. При этом в прениях сторон гособвинтель требовала для фигурантов наказание по всей строгости: Фролову просила назначить 14 лет в колонии строгого режима, а банкиру – 11 лет колонии общего режима. Кроме того, Дигаева требовала у суда назначить им штрафы в размере почти по 175 млн руб. каждому.
В рамках предварительного расследования на имущество Фролова и Шкурко были наложены обеспечительные аресты. Суд вместе с приговором эти аресты снял (в том числе в собственности у бывшего замначальника управления ФСБ есть вилла в Италии стоимостью около $2 млн). Если приговор вступит в законную силу, то зарубежная недвижимость останется в его собственности.
В апреле 2021 г. военный суд приговорил бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кирилла Черкалина. Он был осужден на семь лет колонии за мошенничество и взятку в $850 000. Его уголовное дело рассматривалось в особом порядке в отдельном производстве в связи с признанием вины в преступлениях. В настоящий момент он уже вышел по УДО.
Суд первой инстанции тогда взыскал с Черкалина более 600 млн руб. по искам пострадавших бизнесменов, оставив большую часть исковых требований на 18 млрд руб. для отдельного производства в гражданском процессе.