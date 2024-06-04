Военный суд освободил от наказания экс-замглавы управления «К» ФСБ Фролова

Его адвокаты заявили, что примут решение об обжаловании приговора после консультации с доверителем. Известная по самым резонансным уголовным делам прокурор Милана Дигаева сообщила журналистам, что также сначала изучит приговор суда и примет решение о подаче представления. При этом в прениях сторон гособвинтель требовала для фигурантов наказание по всей строгости: Фролову просила назначить 14 лет в колонии строгого режима, а банкиру – 11 лет колонии общего режима. Кроме того, Дигаева требовала у суда назначить им штрафы в размере почти по 175 млн руб. каждому.