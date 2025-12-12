ВЦИОМ: Путину доверяют 80,5% россиян

ВЦИОМ: Путину доверяют 80,5% россиянРаботу президента одобряют 76,5% опрошенных
Уровень доверия президенту России Владимиру Путину составляет 80,5%, что на 0,3% меньше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного с 1 по 7 декабря.
Деятельность президента при этом одобряют 76,5% респондентов (-0,4% за неделю).
Работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России положительно оценивают 47,9% участников опроса (-2,2%) и 46,3% (-1,5%) соответственно. Мишустину доверяют 58,9% респондентов (-1,3%), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 33,8% (+1,2%), руководителю партии «Справедливая Россия – За правду» Сергею Миронову – 30,2% (за неделю результат не изменился), председателю ЛДПР Леониду Слуцкому – 20,1% (-3,4%), главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – 8,9% (-0,1%).
Показатель поддержки партии «Единая Россия» вырос на 0,2% за неделю и составил 34,3%. ЛДПР поддерживают 10,2% опрошенных (-0,3%), КПРФ – 9,2% (-0,3%), «Новых людей» – 8,3% (-0,1%), а «Справедливую Россию» – 5,6% участников исследования (+0,5%).
ВЦИОМ проводил опрос методом телефонного интервью среди 1600 совершеннолетних граждан РФ по случайной выборке мобильных номеров.
Согласно опросу, проведенному Фондом общественного мнения (ФОМ) с 5 по 7 декабря, работу Путина на своем посту считают скорее хорошей 80% респондентов. Доверяют главе государства 78% участников опроса. Работу правительства России положительно оценивают 53% опрошенных, а работу Мишустина – 58%. Опрос ФОМа проводился среди 1500 респондентов из 97 населенных пунктах 51 региона.
Партию «Единая Россия» поддерживают 41% россиян, КПРФ – 8%, ЛДПР – 11%, «Справедливую Россию» – 3%, а «Новых людей» – 4%.