ВЦИОМ: Путину доверяют 80,5% россиян

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину составляет 80,5%, что на 0,3% меньше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного с 1 по 7 декабря.