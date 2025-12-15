У осужденного вице-премьера Башкирии хотят изъять имущество на сотни миллионов

Как писал «Коммерсантъ», бывший вице-премьер Башкирии обвинялся в вымогательстве и получении взяток в особо крупном размере с использованием служебного положения у руководства дорожно-строительной компании «Дортрансстрой». По версии следствия, Марзаев, курировавший строительство, транспорт и ЖКХ, требовал от владельца компании Марата Латыпова и гендиректора Дмитрия Гилимьянова по 10% за каждый госконтракт на ремонт и строительство дорог. Посредниками, пишет газета, между бизнесменами и Марзаевым были скончавшийся в марте министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов и их водители. В последнем слове перед приговором Марзаев заявил, что посвятит жизнь тому, чтобы «отмыть собственное имя и имя своей семьи от грязи».