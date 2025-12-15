У осужденного вице-премьера Башкирии хотят изъять имущество на сотни миллионов«Ведомости» узнали подробности иска Генпрокуратуры к Алану Марзаеву и его семье
Генпрокуратура подала иск об изъятии в доход государства коррупционного имущества чиновника со стажем, бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева и еще шести человек. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием исковых требований. Заявление надзорного ведомства принято к рассмотрению в Мещанском районном суде Москвы, следует из судебной картотеки.
Самый громкий для республики процесс года завершился в конце ноября – Марзаева приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Ленинский райсуд Уфы признал его виновным в вымогательстве и получении особо крупной взятки.
Кроме реального срока бывший вице-премьер республики, согласно приговору, получил штраф в размере более 560 млн руб., а также запрет в течение 12 лет занимать должности на госслужбе. Суд лишил его почетных званий и госнаград. Марзаев настаивал на своей невиновности.
Как рассказал источник «Ведомостей», в иске Генпрокуратуры речь идет о конфискации 13 зданий в Северной Осетии. В частности, в родном для Марзаева Ардонском районе. В требованиях надзорного органа также указан комплекс зданий в Верхнем Фиагдоне и квартира во Владикавказе (Северная Осетия), дом в Кисловодске (Ставрополье) на 900 кв. м. Кроме того, у экс-чиновника просят изъять дачу в Кармаскалинском районе (Башкирия), квартиру в Москве и автопарк премиум-класса.
Марзаев начал свою карьеру в налоговых органах Северной Осетии, где занимал различные должности. В 2010 г. он дослужился до начальника отдела контроля налоговых органов УФНС России по республике. В 2016–2019 гг. работал на различных должностях УФНС России по Московской области. Затем Марзаев ушел работать в правительство Башкирии. Спустя несколько лет, в 2022 г., он был назначен вице-премьером правительства Башкирии. У семьи Марзаева стало существенно больше имущества именно в этот период, говорит собеседник «Ведомостей».
Вместе с Марзаевым-старшим ответчиками по иску проходят его родители, старший сын Ахсарбек, младший сын Давид с матерью, а также водитель Эльмар Иртуганов. Например, старший сын стал владельцем недвижимости в Кисловодске и Фиагдоне. Другим достались автомобили, в том числе Mercedes-Benz S-класса, Maserati Ghibli и Toyota Land Cruiser, общая стоимость которых, по словам источника, превышает 20 млн руб. В Генпрокуратуре установили, что стоимость имущества семьи ответчика значительно превышает его легальные доходы за 24 года службы, отметил собеседник.
Как писал «Коммерсантъ», бывший вице-премьер Башкирии обвинялся в вымогательстве и получении взяток в особо крупном размере с использованием служебного положения у руководства дорожно-строительной компании «Дортрансстрой». По версии следствия, Марзаев, курировавший строительство, транспорт и ЖКХ, требовал от владельца компании Марата Латыпова и гендиректора Дмитрия Гилимьянова по 10% за каждый госконтракт на ремонт и строительство дорог. Посредниками, пишет газета, между бизнесменами и Марзаевым были скончавшийся в марте министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов и их водители. В последнем слове перед приговором Марзаев заявил, что посвятит жизнь тому, чтобы «отмыть собственное имя и имя своей семьи от грязи».