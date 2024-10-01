Суд в Москве арестовал и. о. вице-премьера правительства Башкирии Марзаева
Басманный суд Москвы арестовал и. о. вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Марзаев пробудет в СИЗО до 30 ноября 2024 г. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), 30 сентября его задержали. По данным местных СМИ, дело против и. о. вице-премьера может быть связано с контрактами на строительство дорог через АО «Башкиравтодор». Пока эта информация не уточнялась. По версии следствия, и. о. вице-премьера республики получил 37 млн руб. от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог. Посредником был экс-министр транспорта республики Александр Клебанов.
Марзаев был назначен на пост вице-премьера в августе 2022 г. До этого он руководил министерством ЖКХ Башкирии в статусе и. о. В республиканском правительстве он курировал работу региональных минстроя, минтранса и министерства ЖКХ.
7 мая глава Башкирии Радий Хабиров уволил министра транспорта и дорожного хозяйства Клебанова, которого накануне задержали по уголовному делу о взятке. Ему также вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Изначально суд отправил Клебанова в СИЗО, но в июне его перевели под домашний арест.