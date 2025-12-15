В 2025 году на особо охраняемых природных территориях побывало 20 млн туристов

В 2025 году на особо охраняемых природных территориях побывало 20 млн туристовЭтот показатель был запланирован только к 2030 году
В 2025 г. количество туристов, посетивших особо охраняемые природные территории России (ООПТ), составило порядка 20 млн человек. Об этом заявил глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин на пресс-конференции, посвященной экологическому рейтингу российских регионов. Он отметил, что большим спросом пользуется озеро Байкал, рубки погибшего леса у которого разрешили в Госдуме на этой неделе.
«Мы, честно говоря, и не ожидали, что такой приток туристов получат наши особо охраняемые природные территории», – заявил Кобылкин. После вступления в силу закона о разрешении рубить погибший лес на Байкале начнет развиваться туристическая инфраструктура, и на этой природной территории будет развиваться уже не дикий, а организованный туризм, считает он. Принятые меры также позволят выполнить поручение президента России Владимира Путина «Ноль сбросов в Байкал», сказал глава комитета.
Он также заявил, что приказ Минприроды об утверждении методик расчета поправочных коэффициентов для определения рекреационной емкости ООПТ находится на финальной стадии подготовки. Этот документ устанавливает методики для применения правил расчета емкости для туризма, т. е. допустимой нагрузки на заповедники и национальные парки. «Мы два года готовили эти документы», – сказал Кобылкин.
В ответ на запрос «Ведомостей» представитель Минприроды заявил, что приказ находится на регистрации в Минюсте России и будет опубликован после прохождения всех регламентных процедур.
Вместе с тем Кобылкин отметил, что нацпроект по сохранению Байкала в 2025 г. выполнялся проблематично, как и нацпроекты по оздоровлению Волги и обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), перечислил он.
Дикий туризм на Байкале в первую очередь проявляется в несоблюдении элементарных правил посещения природных территорий: туристы перемещаются и ночуют в необорудованных местах, поэтому оставляют мусор, разводят костры там, где это не положено, вытаптывают прибрежные экосистемы, заявил зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов («Новые люди»). К последствиям дикого туризма также относится многолетнее разложение пластика, который туристы оставляют на берегах в виде бутылок, банок и т. д., говорит член того же думского комитета Владимир Сысоев (ЛДПР).
Байкал посещает 2,5 млн туристов в год и их число растет, заявила гендиректора фонда «Озеро Байкал» Анастасия Цветкова. Наиболее посещаемые зоны на Байкале – Листвянка, Ольхон, пролив Малое море, Баргузинский и Чивыркуйский заливы, говорит она. Именно в этих местах рекреационная нагрузка превышает возможности экосистемы к восстановлению, что приводит к деградации почвы, загрязнению воды и ухудшению состояния редких природных комплексов, соглашается Арапов.
Для развития организованного туризма на особо охраняемых природных территориях, в частности на Байкале, нужно опираться на комплексную стратегию вовлечения всех сторон: государства, бизнеса, ученых, некоммерческих организаций, местных жителей, говорит Цветкова. Чтобы контролировать потоки людей, необходимо создавать транспортную доступность только там, где экосистема способна выдерживать нагрузку, а также разработать четкий регламент посещения природных зон, говорит он.
Экорейтинг регионов России
Рейтинг, представленный главой комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, составлен на основе достигнутых показателей нацпроекта «Экологическое благополучие», а также данных соцопросов об оценке самих жителей экоситуации в регионе.
Лидерами стали Липецкая, Московская, Челябинская области, а также Чеченская, Карачаево-Черкесская республики и Ингушетия. Меньше всего показателей по экологическому благополучию достигли Забайкальский край и Ярославская область.
Рейтинг отражает, насколько в регионе выполняются экологические задачи. Учитывались показатели «Чистый воздух», «Экономика замкнутого цикла», «Чистая страна», «Вода России», «Сохранение лесов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».
Новый байкальский курорт с нулевым уровнем загрязнения
До 2030 г. на Байкале должен появиться новый круглогодичный курорт, функционирование которого будет придерживаться принципа «ноль загрязнения», т. е. полного отсутствия отходов и неочищенных стоков в озеро. Об этом заявлял в прошлом году президент Владимир Путин. Строительство курорта является частью проекта «Пять морей», который предполагает создание к 2030 г. во всех нацпарках РФ инфраструктуры экологического туризма, включая экотропы.