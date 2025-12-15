В 2025 году на особо охраняемых природных территориях побывало 20 млн туристов

Дикий туризм на Байкале в первую очередь проявляется в несоблюдении элементарных правил посещения природных территорий: туристы перемещаются и ночуют в необорудованных местах, поэтому оставляют мусор, разводят костры там, где это не положено, вытаптывают прибрежные экосистемы, заявил зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов («Новые люди»). К последствиям дикого туризма также относится многолетнее разложение пластика, который туристы оставляют на берегах в виде бутылок, банок и т. д., говорит член того же думского комитета Владимир Сысоев (ЛДПР).