Молодежные НКО с господдержкой войдут в обновленный реестр Росмолодежи

Инициатива вносит изменения в закон о государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений. Реестр в случае принятия обеспечит учет НКО и мониторинг молодежной политики, следует из проекта закона (есть у «Ведомостей», подлинность подтвердил источник, близкий к Госдуме). НКО войдут в реестр в двух случаях: организация получает государственную поддержку или она сама попросила о включении в список. Организацию исключат из реестра, если она попросила об этом, прекратила работу, не предоставила сведения о себе, а также в случае ее несоответствия законодательству.