Молодежные НКО с господдержкой войдут в обновленный реестр Росмолодежи

Молодежные НКО с господдержкой войдут в обновленный реестр РосмолодежиОни должны проработать один год для получения средств от органов власти
Единый электронный реестр некоммерческих организаций (НКО), реализующих молодежную политику, будет вести Росмолодежь при участии регионов. Депутатский законопроект поддержало правительство при условии доработки, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к Госдуме, второй – в Белом доме. Сейчас в РФ нет единой системы учета детских и молодежных объединений, организаций и их поддержки, указывают авторы.
По закону Росмолодежь ведет реестр объединений, пользующихся господдержкой, а органы власти субъектов РФ могут вести региональные реестры. По данным, приведенным в материалах к законопроекту, в реестре Росмолодежи зарегистрировано 25 общественных объединений. Реальное их количество «существенно больше», а синхронизации с реестрами субъектов нет, говорится там же.
Инициатива вносит изменения в закон о государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений. Реестр в случае принятия обеспечит учет НКО и мониторинг молодежной политики, следует из проекта закона (есть у «Ведомостей», подлинность подтвердил источник, близкий к Госдуме). НКО войдут в реестр в двух случаях: организация получает государственную поддержку или она сама попросила о включении в список. Организацию исключат из реестра, если она попросила об этом, прекратила работу, не предоставила сведения о себе, а также в случае ее несоответствия законодательству.
Проект закона уточнил критерии, при которых детские и молодежные общественные объединения и НКО смогут претендовать на получение поддержки: опыт в молодежной политике не менее одного года и отсутствие организации в реестре иностранных агентов. Приоритетами будут считаться «гуманистические, патриотические и духовно-нравственные ценности» в их деятельности, равенство их прав и признание самостоятельности.
Органы власти смогут оказывать объединениям и НКО информационную, финансовую, имущественную, консультационную и методической поддержку, помогать в подготовке кадров. Финансировать помощь будут за счет средств, предусматриваемых в госпрограммах, федеральных целевых программах, госпрограммах федеральной территории «Сириус» и муниципальных программах.
Если поправки примут, они вступят в силу с 1 марта 2027 г. Росмолодежь и регионы должны до этого времени привести свои реестры в соответствие с изменениями.
По словам главы думского комитета по молодежной политике Артема Метелева (один из авторов поправок), реестр даст полную картину тех, кто работает с молодежью в стране, упростит взаимодействие с государством и распределение поддержки. Ее смогут получать объединения и НКО на федеральном уровне, в регионах и муниципалитетах. Поправки обновляют закон, который де-факто не работает уже много лет, сообщал депутат в декабре в своем Telegram-канале.
В поправках нужно уточнить, в чем заключается имущественная поддержка, говорится в отзыве правительства. Кроме того, работа общероссийского электронного реестра организаций потребует дополнительных расходов бюджета Росмолодежи, из-за чего уточнения нужны в финансово-экономическом обосновании. Там указано, что только на разработку и введение в эксплуатацию реестра потребуется 91,5 млн руб.
Проект закона направлен на расширение числа участников реализации государственной молодежной политики за счет включения НКО, говорит директор научно-образовательного центра «Общественно-государственное взаимодействие, некоммерческий сектор и социальное предпринимательство» РАНХиГС Оксана Коротеева. «Молодежная политика за счет поддержки НКО на местном уровне становится более приближенной к молодому человеку», – считает она.
Прямые государственные субсидии и поддержку могут получить либо всероссийские, либо очень крупные молодежные организации и движения, рассказал политолог Александр Немцев. Региональные организации получают поддержку и без включения в реестры, выигрывая гранты, уточнил он. Поправки имеют скорее технический характер и направлены на то, чтобы Росмолодежь получила возможность прямого субсидирования организаций, входящих в ее пул, предположил Немцев. Он считает, что это попытка «создать правила игры – какие организации могут работать в молодежной политике, а какие – нет».
«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой подтвердить одобрение проекта закона, а также в Росмолодежь, чтобы уточнить, в связи с чем необходимы поправки.