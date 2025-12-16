Новая миграционная служба МВД получит право на сыск

Сейчас право на проведение ОРМ в системе МВД закреплено за ограниченным перечнем подразделений, в том числе за уголовным розыском, за подразделениями по контролю за оборотом наркотиков, по экономической безопасности и противодействию коррупции, по противодействию экстремизму, собственной безопасности, за транспортной полицией, Национальным центральным бюро Интерпола, а также за рядом специализированных управлений центрального аппарата.