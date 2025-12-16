Новая миграционная служба МВД получит право на сыск

Новая миграционная служба МВД получит право на сыскРасширение полномочий повысит автономность структуры, говорят эксперты
Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД может получить право на проведение оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). С предложением наделить структуру такими полномочиями выступило само министерство, проект приказа которого размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Сейчас право на проведение ОРМ в системе МВД закреплено за ограниченным перечнем подразделений, в том числе за уголовным розыском, за подразделениями по контролю за оборотом наркотиков, по экономической безопасности и противодействию коррупции, по противодействию экстремизму, собственной безопасности, за транспортной полицией, Национальным центральным бюро Интерпола, а также за рядом специализированных управлений центрального аппарата.
Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан – структура внутри МВД, созданная указом президента в апреле 2025 г. на базе прежнего Главного управления по вопросам миграции. В ее полномочиях регистрация и контроль за пребыванием в стране иностранных граждан, оформление паспортов и разрешений, аналитика данных о мигрантах.
МВД предлагает дать управлению по противодействию миграционной преступности службы полномочия на проведение полноценной ОРД (наблюдение, слежка, сбор образцов и т. д.). Такое же право могут получить территориальные (окружные, региональные, межрегиональные) подразделения по противодействию миграционной преступности.
Отдельно в проекте приказа обозначен статус оперативно-аналитического управления службы и оперативно-аналитического отдела Центра по вопросам миграции МВД. Им предлагается предоставить право на проведение ограниченного перечня ОРМ, включая опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования и отождествления личности.
Как создавалась миграционная служба
В 2024 г. рассматривались различные конфигурации новой структуры, включая вариант создания отдельного ведомства с подчинением президенту и объединением полномочий МВД и Федерального агентства по делам национальностей, однако от этой модели отказались. В итоге 2 апреля 2025 г. Путин подписал указ о создании в составе МВД Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан на базе Главного управления по вопросам миграции. Ее возглавил бывший заместитель генпрокурора Андрей Кикоть.
Помимо расширения перечня оперативных подразделений документ подробно перераспределяет полномочия по организации и ведомственному контролю за их деятельностью. В центральном аппарате МВД функции координации ОРД в миграционной сфере предлагается закрепить за первым заместителем министра – начальником Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, а также за руководством департамента миграционной безопасности и его профильных управлений.
На уровне территориальных органов МВД соответствующие полномочия передаются руководителям органов внутренних дел, их заместителям, курирующим оперативную работу, а также начальникам и заместителям специализированных миграционных подразделений. В пояснительной записке подчеркивается, что реализация приказа не потребует увеличения численности сотрудников МВД и дополнительных бюджетных расходов.
«Ведомости» направили официальный запрос в МВД России с просьбой прокомментировать проект приказа, уточнить детали включения новых подразделений в перечень оперативно-розыскных структур и пояснить, как планируется организовать контроль за их деятельностью.
Сейчас противодействием незаконной миграции в основном занимаются оперативные подразделения уголовного розыска, расследующие преступления по ст. 322 УК (нарушение миграционного законодательства) и смежным составам, говорит создатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов. По его словам, в случае передачи этих функций в миграционный блок речь идет не о расширении полномочий, а о выводе существующих оперативных подразделений из структуры уголовного розыска и их переподчинении службе по вопросам миграции.
Создание собственных оперативных подразделений делает миграционную службу более автономной вертикалью внутри МВД и выводит ее из подчинения заместителей начальников полиции по оперативной работе, отмечает Воронцов. Это усиливает миграционный блок и концентрирует работу по профильным преступлениям в одной структуре, что может повысить управляемость и эффективность при условии сохранения существующих механизмов контроля за ОРД, утверждает Воронцов.
Наделение нового департамента МВД полномочиями по проведению ОРД было ожидаемым, считает член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. При этом он не ждет дальнейшего институционального расширения миграционного департамента за пределы ОРД. По его оценке, речь не идет о формировании собственной следственной вертикали или создании избыточной автономии внутри МВД – предлагаемые изменения укладываются в рамки перераспределения уже существующих функций и полномочий.