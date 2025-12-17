Владельцев животных привлекут к административной ответственности без проверок

Владельцев животных привлекут к административной ответственности без проверокПоводом для этого могут стать самовыгул, нарушение тишины и оставленные на улице отходы
За несоблюдение требований к содержанию домашних животных административные дела будут возбуждать без проведения контрольных мероприятий. Это сделают в случае, если достаточные данные о нарушении зафиксированы в материалах, сообщениях и заявлениях. Такой законопроект 16 декабря в Госдуму внесли 32 депутата во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной (КПРФ).
Он предлагает изменения в Кодекс об административных правонарушениях, а конкретно – в статью о возбуждении дел. Изменения могут коснуться нарушений законодательства в области обращения с животными, которые повлекли за собой причинение вреда жизни, здоровью и имуществу без признаков уголовно наказуемого деяния. По закону за это для граждан предусмотрен штраф от 10 000 до 30 000 руб. К общим требованиям к содержанию животных относятся обеспечение надлежащего ухода, своевременных профилактических ветеринарных мероприятий, предотвращение нежелательного потомства, обращение с биологическими отходами. За их нарушение граждане могут получить штраф от 1500 до 3000 руб.
Правительство одобрило законопроект при условии, что его доработают, следует из материалов к инициативе. В текущем варианте поправки подразумевают, что в таком порядке дела об административных правонарушениях можно будет возбуждать в том числе в отношении зоопарков, цирков, зоотеатров, дельфинариев и океанариумов. Их деятельность контролируется на федеральном уровне. Кроме того, изменения затрагивают приюты, находящиеся под региональным контролем. Белый дом не поддержал распространение поправок на юрлиц – согласно его позиции, нужно ограничить их действие только владельцами домашних животных.
Если поправки примут, они вступят в силу со дня официального опубликования. Депутаты считают, что изменения повысят охват лиц, привлеченных к ответственности, и будут способствовать законопослушному поведению граждан.
Разработка поправок связана с тем, что сейчас практически невозможно привлечь владельца животного к ответственности за неправильное его содержание, рассказал «Ведомостям» соавтор законопроекта, замглавы думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш («Единая Россия»). В качестве примера он упомянул выгул животного без поводка и нарушение им тишины. Сюда же относятся случаи, когда владелец не убирает за животным биологические отходы на улице.
Депутаты предлагают облегчить административные составы, связанные с ненадлежащим содержанием животных, сказал Самокиш. Такие дела будут рассматривать без контрольных мероприятий прокуратуры. Под ними, согласно законодательству, подразумеваются проверки контролируемого лица для выявления признаков нарушения. Достаточными основаниями будут, например, видеоматериалы с зафиксированным правонарушением, показания и свидетельства, добавил Самокиш. Он обратил внимание, что предложения не касаются безнадзорных животных и случаев, когда животное покусало человека, что привело к тяжким телесным повреждениям или смерти. Это не административный состав, а уголовный, уточнил Самокиш.
За самовыгул и неправильное обращение с биологическими отходами нужно наказывать хозяев животных, соглашается директор фонда «Дарящие надежду» Светлана Сафонова. По ее словам, у населения необходимо воспитывать культуру владения домашними животными. Вместе с этим Сафонова отмечает, что исключение контрольных мероприятий и возбуждение дел на основании одних видеоматериалов и показаний свидетелей может стать опасным, поскольку люди, которые не любят животных, воспользуются поправками намеренно.
В феврале 2025 г. «Ведомости» писали, что штраф за самовыгул животных могут увеличить до 50 000 руб. Согласно позиции депутатов, озвученной тогда на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства по защите граждан от нападения бездомных животных, составлять протоколы и рассматривать дела о нарушениях в области обращения с животными должна полиция.