Владельцев животных привлекут к административной ответственности без проверок

Он предлагает изменения в Кодекс об административных правонарушениях, а конкретно – в статью о возбуждении дел. Изменения могут коснуться нарушений законодательства в области обращения с животными, которые повлекли за собой причинение вреда жизни, здоровью и имуществу без признаков уголовно наказуемого деяния. По закону за это для граждан предусмотрен штраф от 10 000 до 30 000 руб. К общим требованиям к содержанию животных относятся обеспечение надлежащего ухода, своевременных профилактических ветеринарных мероприятий, предотвращение нежелательного потомства, обращение с биологическими отходами. За их нарушение граждане могут получить штраф от 1500 до 3000 руб.