Правительство попросило доработать проект закона об учете заводчиков животных

Правительство попросило доработать проект закона об учете заводчиков животныхСпециализирующаяся на нем НКО должна работать за счет внебюджетного финансирования, считают там
Правительство при условии доработки поддержало законопроект об ограничении бесконтрольного разведения животных и учете заводчиков. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – в Белом доме, второй – близкий к правкомиссии по законопроектной деятельности. Замечания коснулись работы единой некоммерческой организации (НКО), ответственной за учет, и перечня животных, для отчуждения (продажи или дарения) которых понадобятся документы о происхождении.
Законопроект 2 декабря внесла группа из 34 депутатов из «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной (КПРФ). Депутаты предложили наделить НКО, функционирующую более чем в половине субъектов РФ, обязанностью по установлению порядка разведения животных.
Информацию о заводчиках предлагают сделать общедоступной на сайте ответственной НКО. Она будет аттестовывать специалистов в этой области, организовывать выставки и взаимодействовать с иностранными и международными организациями, занимающимися этой же деятельностью. Поправки могут запретить продажу животных без документов о происхождении, если они обязательны. К ним отнесут документы, подтверждающие ввоз животного в Россию, его конфискацию, рождение, приобретение, законность добывания в природе и владение.
В законодательстве РФ нет механизмов контроля за отчуждением животных, указали в правительстве. Оно попросило учесть, что человек, нашедший бесхозяйное животное, может приобрести на него право собственности даже при отсутствии документов, а в дальнейшем это животное могут продать или подарить. Согласно позиции Белого дома, утвердить перечень животных, для отчуждения которых нужны документы, должен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Предполагается, что этим ведомством станет Минприроды России, сообщили «Ведомостям» в министерстве.
В поправках нужно прописать, что подразумевается под документом или свидетельством о происхождении и рождении в результате разведения, чтобы разграничить их статусы, следует из отзыва правительства. Единая НКО, занимающаяся учетом заводчиков, должна работать за счет внебюджетных источников (т. е. без привлечения средств из бюджетной системы РФ), говорится там же. Кроме того, для заводчиков животных нужно установить переходный период, в течение которого они должны встать на учет.
Как указано во внесенном в Госдуму проекте поправок, федеральные органы исполнительной власти могут установить порядок определения целевых взносов заводчиков в единую НКО. В изменениях еще нужно прописать их назначение, периодичность и цели использования полученных средств, считают в правительстве. Законодатели должны дополнительно проработать вопросы привлечения к ответственности за несоблюдение требований поправок в закон, отмечается в отзыве Белого дома.
Для сделок с домашними животными (в частности, по купле-продаже или дарению) законодательством не установлено специальной формы, говорит эксперт по вопросам регулирования обращения с животными и член адвокатской палаты Москвы Мария Шабалина. Несмотря на все замечания, представленные в отзыве, законопроект все еще не решает проблему существования «теневых заводчиков». Он также не содержит положений, направленных на создание единой системы контроля за деятельностью всех заводчиков, считает она. Законодательное регулирование отдельных субъектов РФ требует регистрировать животных, получать специальные паспорта, но единой системы регистрации животных в стране все еще нет, добавила Шабалина.
По мнению опрошенных заводчиков, предлагаемые меры регулирования избыточны. На базе Российской кинологической федерации (РКФ) уже функционирует много федераций (клубов) и НКО, которые занимаются учетом, рассказала сотрудница монопородного питомника венгерских выжл «Шилла лайн» (занимается разведением, натаской и дрессировкой легавых собак) Татьяна Дворянчикова. Все питомники, зарегистрированные в РКФ, сдают общепометные карточки, регистрируют пометы, выдают щенячьи карты своим щенкам, добавила она. Предлагаемые меры ударят по ответственным мелким заводчикам, считает владелица частного питомника в Москве (занимается разведением мальтипу и той-пуделей) Ася Колмыкова. Утверждение единой НКО может привести к росту затрат из-за высоких взносов, а также к барьерам для новичков в сфере разведения, считает она.
«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой официально подтвердить одобрение поправок в законодательство.