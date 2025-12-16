Правительство попросило доработать проект закона об учете заводчиков животных

Для сделок с домашними животными (в частности, по купле-продаже или дарению) законодательством не установлено специальной формы, говорит эксперт по вопросам регулирования обращения с животными и член адвокатской палаты Москвы Мария Шабалина. Несмотря на все замечания, представленные в отзыве, законопроект все еще не решает проблему существования «теневых заводчиков». Он также не содержит положений, направленных на создание единой системы контроля за деятельностью всех заводчиков, считает она. Законодательное регулирование отдельных субъектов РФ требует регистрировать животных, получать специальные паспорта, но единой системы регистрации животных в стране все еще нет, добавила Шабалина.