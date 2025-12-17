Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В столице проведут эксперимент со штрафами по камерам с распознаванием лиц

Они смогут выявлять более 40 видов административных правонарушений
Татьяна Акиншина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

На жителей Москвы смогут составлять протоколы об административных правонарушениях в случае выявления фактов несоблюдения важных для Москвы обязательных требований, если их зафиксировали камеры или другие программные средства с функцией идентификации. Речь о нарушениях в сферах строительного и экологического надзора, объектов культурного наследия, использования особо охраняемых природных территорий, дорожного хозяйства и земельного благоустройства.

Такой закон Госдума приняла в третьем чтении на пленарном заседании 16 декабря. Эксперимент рассчитан на проведение в Москве в течение трех лет. В случае одобрения Советом Федерации и президентом он вступит в силу 1 января 2026 г.

Изменения внесут в ст.14 закона о статусе столицы РФ. Проект устанавливает законодательные основы для эксперимента по использованию технических и программных средств, государственных информсистем. С их помощью будут контролировать нарушения обязательных требований в шести сферах: сохранение объектов культурного наследия, строительный надзор, экологический и геологический контроль, использование особо охраняемых природных территорий, дорожное хозяйство и земельное благоустройство, заявил на пленарном заседании председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

«Закон-спутник», который также приняли на пленарном заседании, вносит изменения в ст. 28.1 КоАП. Согласно им, протокол могут составить без обязательного присутствия сотрудника. Данные о правонарушении фиксируются с помощью технических и программных средств, которые имеют функции фото и видеосъемки, обнаружения, распознавания, анализа и идентификации объектов, а также могут измерять количественные и качественные показатели.

Нарушителей на водном транспорте начнут автоматически штрафовать по камерам

Общество

Чтобы выявлять нарушения обязательных требований, надзорные органы Москвы уже применяют подобные технологии, но не имеют права составлять протоколы, поскольку соответствующая норма в КоАП отсутствует, говорится в тексте пояснительной записки.

Эти изменения позволят выявлять и пресекать более 40 видов административных правонарушений, предусмотренных различными статьями КоАП РФ, говорится в тексте пояснительной записки. Из них: нарушения условий пользования недрами, экологические требования при градостроительной деятельности, охрана окружающей среды при обращении с отходами, правила охраны водных объектов. Речь о незаконных свалках, повреждении зеленых насаждений, нарушениях правил строительства, говорит председатель Московской коллегии адвокатов «Солидарность» Милана Дадашева.

При работе камер необходимо учитывать возможные ошибки алгоритмов, добавляет она. Закон позволяет применять программные и технические системы без статуса измерительных: например, нейросети для анализа изображений. При этом согласно позиции Верховного суда штрафовать без сотрудника по камерам возможно только особыми техническими средствами, которые должны быть сертифицированы как измерительные, продолжает адвокат. В случае одобрения закона Советом Федерации и президентом стоит ожидать роста числа обнаруживаемых проступков и увеличения количества возможных судебных споров, подытожила она.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её