В столице проведут эксперимент со штрафами по камерам с распознаванием лиц

В столице проведут эксперимент со штрафами по камерам с распознаванием лицОни смогут выявлять более 40 видов административных правонарушений
На жителей Москвы смогут составлять протоколы об административных правонарушениях в случае выявления фактов несоблюдения важных для Москвы обязательных требований, если их зафиксировали камеры или другие программные средства с функцией идентификации. Речь о нарушениях в сферах строительного и экологического надзора, объектов культурного наследия, использования особо охраняемых природных территорий, дорожного хозяйства и земельного благоустройства.
Такой закон Госдума приняла в третьем чтении на пленарном заседании 16 декабря. Эксперимент рассчитан на проведение в Москве в течение трех лет. В случае одобрения Советом Федерации и президентом он вступит в силу 1 января 2026 г.
Изменения внесут в ст.14 закона о статусе столицы РФ. Проект устанавливает законодательные основы для эксперимента по использованию технических и программных средств, государственных информсистем. С их помощью будут контролировать нарушения обязательных требований в шести сферах: сохранение объектов культурного наследия, строительный надзор, экологический и геологический контроль, использование особо охраняемых природных территорий, дорожное хозяйство и земельное благоустройство, заявил на пленарном заседании председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).
«Закон-спутник», который также приняли на пленарном заседании, вносит изменения в ст. 28.1 КоАП. Согласно им, протокол могут составить без обязательного присутствия сотрудника. Данные о правонарушении фиксируются с помощью технических и программных средств, которые имеют функции фото и видеосъемки, обнаружения, распознавания, анализа и идентификации объектов, а также могут измерять количественные и качественные показатели.
Чтобы выявлять нарушения обязательных требований, надзорные органы Москвы уже применяют подобные технологии, но не имеют права составлять протоколы, поскольку соответствующая норма в КоАП отсутствует, говорится в тексте пояснительной записки.
Эти изменения позволят выявлять и пресекать более 40 видов административных правонарушений, предусмотренных различными статьями КоАП РФ, говорится в тексте пояснительной записки. Из них: нарушения условий пользования недрами, экологические требования при градостроительной деятельности, охрана окружающей среды при обращении с отходами, правила охраны водных объектов. Речь о незаконных свалках, повреждении зеленых насаждений, нарушениях правил строительства, говорит председатель Московской коллегии адвокатов «Солидарность» Милана Дадашева.
При работе камер необходимо учитывать возможные ошибки алгоритмов, добавляет она. Закон позволяет применять программные и технические системы без статуса измерительных: например, нейросети для анализа изображений. При этом согласно позиции Верховного суда штрафовать без сотрудника по камерам возможно только особыми техническими средствами, которые должны быть сертифицированы как измерительные, продолжает адвокат. В случае одобрения закона Советом Федерации и президентом стоит ожидать роста числа обнаруживаемых проступков и увеличения количества возможных судебных споров, подытожила она.