Суд прекратил дело бывшего вице-президента РЖД Акулова из-за сроков давности

Защита настаивала, что в обвинительном заключении был неверно указан момент окончания преступления, что напрямую влияло на исчисление сроков давности. По версии Яшина, инкриминируемые действия не могли образовывать продолжаемое преступление в том виде, в каком его описывало следствие, а потому срок давности по делу истек до направления материалов в суд. Кроме того, защита указывала на гражданско-правовой характер отношений между ФПК и подрядчиком. В материалах дела фигурировали банковские гарантии, предоставленные «Мехпрачечной СвЖД», а также мировые соглашения между сторонами. В 2019 г. ФПК получила 300 млн руб. по банковской гарантии, что, по мнению адвокатов, свидетельствовало об отсутствии умысла на хищение.