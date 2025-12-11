Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд освободил от наказания бывшего совладельца «Азбуки вкуса»

Ведомости

Мосгорсуд освободил бывшего совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского от назначенного ему восьмилетнего срока по делу о мошенничестве в связи с истечением сроков давности. Суд оставил остальную часть приговора без изменений, сообщает «РИА Новости».

Фигурантами этого уголовного дела, помимо Якубовского, также являются бывший гендиректор золотодобывающей компании Petropavlovsk Павел Масловский и экс-глава «Ппфин холдинга» Светлана Безрукова.

В апреле против всех троих возбудили еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества). Об обвинении Якубовского в мошенничестве стало известно 9 апреля после вынесения ему восьмилетнего приговора по делу о хищении более $126 млн у инвесторов компании V.M.H.Y. Holdings.

Якубовского задержали весной 2023 г. По версии следствия, в 2008–2016 гг. он и его соучастники привлекали инвесторов под видом займов в кипрскую структуру V.M.H.Y. Holdings, которая, как утверждает следствие, фактически функционировала как финансовая пирамида. Cредства новых вкладчиков направлялись на выплаты прежним, а с 2011 г. деятельность холдинга стала заведомо убыточной.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте