Суд освободил от наказания бывшего совладельца «Азбуки вкуса»
Мосгорсуд освободил бывшего совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского от назначенного ему восьмилетнего срока по делу о мошенничестве в связи с истечением сроков давности. Суд оставил остальную часть приговора без изменений, сообщает «РИА Новости».
Фигурантами этого уголовного дела, помимо Якубовского, также являются бывший гендиректор золотодобывающей компании Petropavlovsk Павел Масловский и экс-глава «Ппфин холдинга» Светлана Безрукова.
В апреле против всех троих возбудили еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества). Об обвинении Якубовского в мошенничестве стало известно 9 апреля после вынесения ему восьмилетнего приговора по делу о хищении более $126 млн у инвесторов компании V.M.H.Y. Holdings.
Якубовского задержали весной 2023 г. По версии следствия, в 2008–2016 гг. он и его соучастники привлекали инвесторов под видом займов в кипрскую структуру V.M.H.Y. Holdings, которая, как утверждает следствие, фактически функционировала как финансовая пирамида. Cредства новых вкладчиков направлялись на выплаты прежним, а с 2011 г. деятельность холдинга стала заведомо убыточной.