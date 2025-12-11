Суд освободил от наказания бывшего совладельца «Азбуки вкуса»

Якубовского задержали весной 2023 г. По версии следствия, в 2008–2016 гг. он и его соучастники привлекали инвесторов под видом займов в кипрскую структуру V.M.H.Y. Holdings, которая, как утверждает следствие, фактически функционировала как финансовая пирамида. Cредства новых вкладчиков направлялись на выплаты прежним, а с 2011 г. деятельность холдинга стала заведомо убыточной.