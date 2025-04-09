Экс-совладельцу «Азбуки вкуса» предъявлено новое обвинение

Экс-совладельцу «Азбуки вкуса» предъявлено новое обвинениеЭто произошло сразу после оглашения приговора, где Кирилл Якубовский получил 8 лет колонии
Пресненский суд Москвы 9 апреля признал экс-совладельца «Азбуки вкуса» и «Кофе хауза» Кирилла Якубовского виновным в хищении более $126 млн у инвесторов компании V.M.H.Y. Holdings. Согласно приговору, бизнесмену назначено наказание в виде 8 лет в исправительной колонии. Но сразу после его оглашения фигурантам дела было предъявлено новое обвинение.
Вместе с Якубовским на скамье подсудимых – основатель и бывший генеральный директор золотодобывающей компании Petropavlovsk Павел Масловский, а также экс-гендиректор «Ппфин холдинг» Светлана Безрукова. Судебный процесс в Пресненском суде по существу стартовал в июне 2024 г. Уголовное дело рассматривала судья Ольга Киселькова. Самый большой срок получил Масловский – в виде 13,5 лет колонии (с учетом его прошлого приговора), а Безрукова осуждена на 5 лет. Все фигуранты признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК). При этом вину никто не признал.
«В зале суда сразу после оглашения приговора Якубовскому, Масловскому и Безруковой вручили уведомление о возбуждении уголовного дела и предъявлении нового обвинения по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)) и по пяти эпизодам ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)», – рассказали «Ведомостям» в адвокатском бюро «Бартолиус», которое представляет интересы потерпевших в деле. Официальным комментарием следствия «Ведомости» пока не располагают.
Таким образом, фигурантам могут грозить еще более внушительные сроки лишения свободы – вплоть до 20 лет колонии.
О задержании Якубовского стало известно весной 2023 г. Мещанский суд Москвы в апреле того года заключил его под стражу, но уже летом 2023 г. смягчил меру пресечения и перевел под домашний арест. Впоследствии предпринимателя снова отправили в СИЗО из-за нарушения установленных запретов. По версии следствия, в 2008–2016 гг. Якубовский и соучастники привлекали средства инвесторов под видом займов в кипрский V.M.H.Y. Holdings. Следствие считает, что компания была устроена как финансовая пирамида: средства новых вкладчиков шли на выплаты старым, а с 2011 г. деятельность холдинга уже была заведомо убыточной.
При этом в 2014 г. Якубовский официально вышел из состава учредителей, получив, по данным следствия, около $41 млн и объект недвижимости «Голден гейт». Но следствие пришло к выводу, что этот выход был фиктивным – он продолжал участвовать в управлении холдингом и отвечал за привлечение инвесторов. Деньги, которые потеряли участники, включая экс-владельца «Вимм-билль-данна» Михаила Вишнякова, оцениваются в $126 млн. Потерпевшей стороной были признаны компании «Ашая инвестментс лимитед», АО «МКС», «Ари солюшнс», «Брейви лимитед», «Нью юнион», бизнесмен Вишняков и иные лица. Потерпевшие заявили шесть гражданских исков о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением. Их общая сумма превышала $117 млн. Но судья Киселькова удовлетворила их требования частично – только на $53 млн.
Сам Якубовский вину отрицал. Он утверждал, что покинул бизнес добросовестно, предупредил инвесторов, с которыми работал лично, и вернул им средства. По его словам, он не имел отношения к займам, оформленным после его ухода, а проект с «Голден гейтом» он развивал за свои деньги и погасил все кредиты перед Сбербанком. Сейчас бизнес-центр арестован, как и 413 объектов недвижимости в Москве и Петербурге, принадлежащих компаниям «Джи-пи мэг» и «Нетизен СПб», общей рыночной стоимостью свыше 4 млрд руб. в рамках обеспечения гражданских исков.
Как ожидается, приговор будет обжалован стороной защиты фигурантов.
В рамках уголовного дела следствие также заочно предъявило обвинение банкиру Андрею Вдовину. Сейчас он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Материалы дела в его отношении выделены в отдельное производство.
Для Масловского это не первый приговор. Как писали «Ведомости» в декабре 2022 г., Басманный суд Москвы признал его виновным в особо крупном мошенничестве и назначил наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Первое уголовное дело Масловского было связано с хищением 99,4 млн руб. у АО «Покровский рудник» путем покупки офисного помещения в Благовещенске по завышенной стоимости.
Согласно фабуле уголовного дела, в 2018 г. Масловский был членом совета директоров и являлся бенефициарным владельцем АО «Покровский рудник». Как считает следствие, он, будучи лицом, оказывающим существенное влияние на принятие решений в АО, и обладая организационно-распорядительными функциями, совместно с сыном Алексеем Масловским похитил указанные средства. Сын Масловского объявлен в розыск и заочно арестован.
Защита бизнесмена настаивала, что суд ошибочно вынес такой приговор, поскольку единственным действием, в котором участвовал Павел Масловский, было заседание совета директоров АО «Покровский рудник» 19 марта 2018 г., где кроме него в голосовании принимали участие еще четыре члена совета, писали «Ведомости».