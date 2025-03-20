Доля в «Азбуке вкуса» может достаться Агентству по страхованию вкладов

Арбитражный суд Москвы признал банкротом кипрскую компанию V.M.H.Y. Holdings, которая владеет 10,64% в розничной сети «Азбука вкуса», узнали «Ведомости» из картотеки. В отношении должника введено конкурсное производство. Пока в реестр требований кредиторов попали только требования «М2М прайвет банка» (лицензия отозвана в 2016 г., банкрот с 2017 г.) в лице его конкурсного управляющего – Агентства по страхованию вкладов (АСВ): 1,54 млрд руб. – основного долга, 1,77 млрд руб. – процентов, 15,35 млрд руб. – пеней за нарушение сроков возврата средств, говорится в материалах дела.