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Доля в «Азбуке вкуса» может достаться Агентству по страхованию вкладов

Российский суд по запросу госкорпорации обанкротил кипрского совладельца ритейлера
Галина Казакулова
Артем Кульша
Признанная банкротом кипрская V.M.H.Y. владеет 10,64% в ритейлере «Азбука вкуса»
Признанная банкротом кипрская V.M.H.Y. владеет 10,64% в ритейлере «Азбука вкуса» / Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал банкротом кипрскую компанию V.M.H.Y. Holdings, которая владеет 10,64% в розничной сети «Азбука вкуса», узнали «Ведомости» из картотеки. В отношении должника введено конкурсное производство. Пока в реестр требований кредиторов попали только требования «М2М прайвет банка» (лицензия отозвана в 2016 г., банкрот с 2017 г.) в лице его конкурсного управляющего – Агентства по страхованию вкладов (АСВ): 1,54 млрд руб. – основного долга, 1,77 млрд руб. – процентов, 15,35 млрд руб. – пеней за нарушение сроков возврата средств, говорится в материалах дела.

АСВ от имени кредитора V.M.H.Y., «М2М прайвет банка», еще в мае 2024 г. обратилось в московский арбитражный суд с просьбой признать кипрскую компанию банкротом и взыскать с нее почти 18 млрд руб. Российская «дочка» V.M.H.Y., «ППФИН регион», является третьим лицом в деле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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