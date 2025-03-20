Доля в «Азбуке вкуса» может достаться Агентству по страхованию вкладов

Доля в «Азбуке вкуса» может достаться Агентству по страхованию вкладовРоссийский суд по запросу госкорпорации обанкротил кипрского совладельца ритейлера
Арбитражный суд Москвы признал банкротом кипрскую компанию V.M.H.Y. Holdings, которая владеет 10,64% в розничной сети «Азбука вкуса», узнали «Ведомости» из картотеки. В отношении должника введено конкурсное производство. Пока в реестр требований кредиторов попали только требования «М2М прайвет банка» (лицензия отозвана в 2016 г., банкрот с 2017 г.) в лице его конкурсного управляющего – Агентства по страхованию вкладов (АСВ): 1,54 млрд руб. – основного долга, 1,77 млрд руб. – процентов, 15,35 млрд руб. – пеней за нарушение сроков возврата средств, говорится в материалах дела.
АСВ от имени кредитора V.M.H.Y., «М2М прайвет банка», еще в мае 2024 г. обратилось в московский арбитражный суд с просьбой признать кипрскую компанию банкротом и взыскать с нее почти 18 млрд руб. Российская «дочка» V.M.H.Y., «ППФИН регион», является третьим лицом в деле.