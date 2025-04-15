Суд арестовал экс-владельца «Азбуки вкуса» Якубовского

Якубовский был задержан весной 2023 г. По версии следствия, в 2008–2016 гг. Якубовский и соучастники привлекали средства инвесторов под видом займов в кипрский V.M.H.Y. Holdings. Следствие считает, что компания была устроена как финансовая пирамида: средства новых вкладчиков шли на выплаты старым, а с 2011 г. деятельность холдинга уже была заведомо убыточной.