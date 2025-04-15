Газета
Телеграм
/ Общество

Суд арестовал экс-владельца «Азбуки вкуса» Якубовского

Он подозревается в организации преступного сообщества
Ведомости

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского по делу об организации преступного сообщества. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

Он арестован на два месяца. Суд отказал в удовлетворении ходатайства Якубовского и его адвоката об избрании иной, более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Якубовский обвиняется по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества). Максимальное наказание по этой части – до 20 лет лишения свободы.

О предъявлении Якубовскому нового обвинения стало известно 9 апреля – сразу после вынесения ему приговора в виде восьми лет в исправительной колонии по делу о хищении более $126 млн у инвесторов компании V.M.H.Y. Holdings.

Вместе с Якубовским фигурантами дела стали экс-гендиректор золотодобывающей компании Petropavlovsk Павел Масловский и бывшая глава «Ппфин холдинга» Светлана Безрукова.

Якубовский был задержан весной 2023 г. По версии следствия, в 2008–2016 гг. Якубовский и соучастники привлекали средства инвесторов под видом займов в кипрский V.M.H.Y. Holdings. Следствие считает, что компания была устроена как финансовая пирамида: средства новых вкладчиков шли на выплаты старым, а с 2011 г. деятельность холдинга уже была заведомо убыточной.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных