Суд арестовал экс-владельца «Азбуки вкуса» Якубовского

Суд арестовал экс-владельца «Азбуки вкуса» ЯкубовскогоОн подозревается в организации преступного сообщества
Мещанский суд Москвы арестовал бывшего совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского по делу об организации преступного сообщества. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Он арестован на два месяца. Суд отказал в удовлетворении ходатайства Якубовского и его адвоката об избрании иной, более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.
Якубовский обвиняется по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества). Максимальное наказание по этой части – до 20 лет лишения свободы.
О предъявлении Якубовскому нового обвинения стало известно 9 апреля – сразу после вынесения ему приговора в виде восьми лет в исправительной колонии по делу о хищении более $126 млн у инвесторов компании V.M.H.Y. Holdings.
Вместе с Якубовским фигурантами дела стали экс-гендиректор золотодобывающей компании Petropavlovsk Павел Масловский и бывшая глава «Ппфин холдинга» Светлана Безрукова.
Якубовский был задержан весной 2023 г. По версии следствия, в 2008–2016 гг. Якубовский и соучастники привлекали средства инвесторов под видом займов в кипрский V.M.H.Y. Holdings. Следствие считает, что компания была устроена как финансовая пирамида: средства новых вкладчиков шли на выплаты старым, а с 2011 г. деятельность холдинга уже была заведомо убыточной.