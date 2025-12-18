Мосгорсуд признал законным приговор по делу о выводе из России 1 трлн рублей

Мосгорсуд признал законным приговор по делу о выводе из России 1 трлн рублейЭкс-сотрудники банка «Новое время» осуждены за незаконную банковскую деятельность в составе ОПС
Московский городской суд признал законным обвинительный приговор 11 бывшим сотрудникам банка «Новое время». 24 марта Замоскворецкий районный суд Москвы признал их виновными в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) и незаконной банковской деятельности. Дело связано с масштабной схемой вывода из России почти 1 трлн руб. на счета иностранных компаний. Предполагаемым бенефициаром следствие называло экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, приговоренного в мае 2022 г. к 16 годам колонии за получение взяток на 1,4 млрд руб.
Деятельность преступного сообщества охватывала период с конца октября 2009 г. по середину августа 2019 г. Как установил суд, преступная группа была организована по принципу полноценной корпоративной структуры с четким разделением обязанностей. Во главе стояли организаторы, которые разрабатывали схемы и управляли деятельностью всей сети. Среди ключевых фигур следствие выделяло владельцев банка: Игоря Станкевича, отвечавшего за разработку схем и определение вознаграждений участников; Дмитрия Моторина, курировавшего «Аудиторские компании», контролировавшего сеть фирм-однодневок и решавшего вопросы с проверками со стороны банков и государственных органов; Ольгу Бодрову, отвечавшую за взаимодействие с клиентами, ведение VIP-обслуживания и общий финансовый учет. Единственная из организаторов, представшая перед судом очно, – Светлана Черная (остальные покинули Россию), которая координировала работу ключевых подразделений и совместно с Бодровой устанавливала курсы валют для операций.
Под уголовное преследование и обвинительный приговор за выполнение конкретных действий попало еще 10 человек. В число осужденных вошли Денис Яхин и Антон Косарев (привлечение клиентов), Геннадий Малеев (обеспечение работы IT-инфраструктуры), Сергей Русин (курировал регистрацию фирм-однодневок), а также Людмила Тучкова, Дмитрий Картушин, Елена Санина и Ирина Филимошина (руководили менеджерским подразделением и непосредственно обслуживали клиентов). Отдельное направление – бухгалтерский учет – возглавляли Ирина Суркова и Светлана Евдокимова, отвечавшие за фиктивный документооборот и ведение финансовых операций.
Механизм работы сообщества строился на разветвленной сети подконтрольных юридических лиц, включавшей не менее 1096 российских и 471 иностранную компанию. Компании делились на несколько типов в зависимости от функций. «Аудиторские» создавали видимость реального бизнеса для работы с внешними клиентами, имели офисы, бухгалтерскую отчетность и номинальных директоров. «Технические» существовали только на бумаге и использовались для внутренних переводов. «Аудиторско-технические» компании были гибридом для операций между двумя предыдущими типами, а «конверсионные» специализировались на покупке валюты и переводе денег за рубеж.
Следствие установило, что для клиентов преступное сообщество предоставляло услуги по выводу наличных средств с комиссией 14–21%; переводам между счетами российских компаний с комиссией 0,5–1,5%; нелегальному выводу средств за границу по фиктивным контрактам с комиссией 0,3–0,7% и обмену валюты по внутреннему курсу с комиссией 14–21%. У сообщества был собственный портал prosto123.biz, где клиенты оформляли заявки на услуги, аналогичные интернет-банкингу. Внутренний учет велся через систему «ЕВ2», фиксировавшую все операции, распределение доходов и информацию о клиентах. Для связи использовались зашифрованные мессенджеры Jitsi, Threema и Xabber, а каждому участнику присваивался позывной. Рабочие места и офисы постоянно менялись, ключевое подразделение «Финансисты» работало сначала из Киева, а затем с территории Кипра, что затрудняло работу российских силовиков.
Следствие подсчитало, что за 10 лет группа провела более 300 000 операций через счета в свыше чем 120 российских банков, а объем выведенных средств составил 836,2 млрд руб., $4 млрд и 1,87 млн евро. В марте 11 человек, включая менеджеров, бухгалтеров и IT-специалиста, получили наказания в зависимости от роли и участия. Яхину и Косареву суд назначил 8 и 8,5 года колонии общего режима, Евгения Санина и Ирина Филимошина приговорены к 7,5 года лишения свободы. Светлана Черная получила 4 года колонии, остальным назначили условные сроки или исправительные работы. На рассмотрении апелляционной жалобы большинство подсудимых просили изменить приговор. Яхин, Косарев и Филимошина оспаривали обвинение в создании преступного общества. При этом вину в незаконной банковской деятельности признали все подсудимые. В итоге суд оставил приговор без изменения.
Уголовные дела в отношении Бодровой, Станкевича и Моторина выделены в отдельное производство.
При этом, как рассказывал в январе 2023 г. в интервью «Коммерсанту» заместитель начальника главного следственного управления СКР по Москве Владимир Вазагов, полковник Дмитрий Захарченко выступал одним из ключевых покровителей преступного сообщества и фактически приоткрыл следствию доступ к «Порталу» – специализированной компьютерной системе, через которую ОПС управляло всеми финансовыми операциями. По словам Вазагова, Захарченко лично контролировал часть схемы, получая значительную долю от нелегального дохода группировки, и обеспечивал устойчивость сети, помогая скрывать операции от российских правоохранителей.
Созданная инфраструктура позволяла отслеживать заявки клиентов, проводить переводы между счетами в российских и иностранных банках, координировать работу менеджеров, бухгалтеров и финансистов, обеспечивать вывод средств за рубеж – в том числе на Украину, Кипр и в страны Европы. Благодаря этому ресурсу преступники могли одновременно управлять десятками фирм-однодневок, распределять доходы между участниками и поддерживать высокую степень конспирации, что делало расследование особенно сложным, утверждал Вазагов. При этом самому Захарченко обвинение по этому делу предъявлено не было. Он отбывает срок в ИК-5 УФСИН России по Мордовии для бывших работников судов и правоохранительных органов.