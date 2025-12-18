Мосгорсуд признал законным приговор по делу о выводе из России 1 трлн рублей

Следствие подсчитало, что за 10 лет группа провела более 300 000 операций через счета в свыше чем 120 российских банков, а объем выведенных средств составил 836,2 млрд руб., $4 млрд и 1,87 млн евро. В марте 11 человек, включая менеджеров, бухгалтеров и IT-специалиста, получили наказания в зависимости от роли и участия. Яхину и Косареву суд назначил 8 и 8,5 года колонии общего режима, Евгения Санина и Ирина Филимошина приговорены к 7,5 года лишения свободы. Светлана Черная получила 4 года колонии, остальным назначили условные сроки или исправительные работы. На рассмотрении апелляционной жалобы большинство подсудимых просили изменить приговор. Яхин, Косарев и Филимошина оспаривали обвинение в создании преступного общества. При этом вину в незаконной банковской деятельности признали все подсудимые. В итоге суд оставил приговор без изменения.