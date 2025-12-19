Власти прокомментировали закрытие в МПГУ всех непрофильных направлений

Перевод студентов в другой вуз – это стресс для самих обучающихся, говорит главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Даже при сохранении учебных групп резкая смена вуза может негативно сказаться и на взаимодействии с преподавателями, и на адаптации к новой среде, отметила она. «Чрезмерно узкая специализация обедняет университет. Сегодня востребована широкая гуманитарная подготовка в педагогических вузах», – подчеркнула Абанкина. По ее словам, у МГПУ были высокие рейтинги среди работодателей по направлению «психология». Выпускники были востребованы не только в образовании, но и в социальной сфере, креативных индустриях, проектах урбанистики, а также в бизнесе – благодаря сильной клиентоориентированной и психологической подготовке. Именно эта многопрофильность во многом и делала университет университетом, а не узкоотраслевым учебным заведением, готовящим кадры под конкретные рабочие места, заключила она.