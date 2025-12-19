Власти прокомментировали закрытие в МПГУ всех непрофильных направлений

Власти прокомментировали закрытие в МПГУ всех непрофильных направленийРеструктуризация начнется с нового учебного года
Московский городской педагогический университет (МГПУ) закрывает все не педагогические направления с 1 сентября 2026 г. Об этом сообщила пресс-служба вуза в своем Telegram-канале. Главная цель изменения – сосредоточить все ресурсы вуза на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ, говорится в публикации.
В вузе также рассказали, что 17 декабря прошли встречи со студентами и преподавателями направлений «социология», «реклама и связи с общественностью» и «дизайн». На них присутствовали заместитель руководителя департамента образования и науки столицы Антон Молев, проректор по учебной работе вуза-партнера – Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Павел Шкаренков и руководство МГПУ.
Для студентов педагогических направлений ничего не изменится. При этом учащиеся не педагогических направлений продолжат обучение со следующего учебного года в вузах-партнерах. Перевод будет проходить целыми группами с сохранением образовательных программ, стоимости обучения и отсрочки от армии, подчеркнули в вузе. «Даже если стоимость в вузе-партнере выше, разницу компенсирует город», – отмечено в сообщении.
В пресс-службе «Ведомостям» рассказали, что общее число обучающихся по непрофильным специальностям составляет менее 9% от общего числа студентов (порядка 1400 человек. – «Ведомости»). Такие направления не получили должного развития в МГПУ: каждый курс имел не более одной группы, в среднем от 15 до 25 человек каждая.
Студентам направлений «социология», «дизайн», «реклама и связи с общественностью» будет предложено перевестись в РГГУ. Российская академия народного хозяйства и государственной службы примет учащихся направлений «государственное и муниципальное управление» и «юриспруденция», а Московский государственный университет спорта и туризма – обучающихся по направлению «физическая культура и спорт». «Перевод в ведущие профильные вузы – это возможность для студентов усилить свою дальнейшую образовательную траекторию», – добавил представитель МГПУ.
Представитель пресс-службы Министерства науки и высшего образования сообщил «Ведомостям», что ведомство следит за развитием ситуации в МГПУ, находится на связи с правительством Москвы и руководством вуза. По его словам, подведомственные министерству вузы готовы предоставить студентам ряда направлений подготовки МГПУ возможность для перевода, чтобы они могли продолжить получение качественного высшего образования по выбранной специальности. «Не вызывает сомнений, что, несмотря на организационные изменения в МГПУ, законные права обучающихся будут надлежащим образом обеспечены», – добавил он.
У Рособрнадзора нет официальной информации о массовом переводе студентов из МГПУ, сообщил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы ведомства. При этом он напомнил, что в соответствии с законом об образовании студент имеет право переводиться на другую профессию, специальность или направление, а также в другую образовательную организацию, у которой есть программы соответствующего уровня.
Чему учат в МГПУ
Перевод студентов в другой вуз – это стресс для самих обучающихся, говорит главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Даже при сохранении учебных групп резкая смена вуза может негативно сказаться и на взаимодействии с преподавателями, и на адаптации к новой среде, отметила она. «Чрезмерно узкая специализация обедняет университет. Сегодня востребована широкая гуманитарная подготовка в педагогических вузах», – подчеркнула Абанкина. По ее словам, у МГПУ были высокие рейтинги среди работодателей по направлению «психология». Выпускники были востребованы не только в образовании, но и в социальной сфере, креативных индустриях, проектах урбанистики, а также в бизнесе – благодаря сильной клиентоориентированной и психологической подготовке. Именно эта многопрофильность во многом и делала университет университетом, а не узкоотраслевым учебным заведением, готовящим кадры под конкретные рабочие места, заключила она.
122 тыс. человек
На протяжении почти четверти века в России формировалась модель максимального расширения направлений подготовки в университетах, отметила ведущий научный сотрудник НИИ государственной политики и отраслевого управления экономикой Государственного университета управления Ирина Гончарова. Возврат к более жесткой профильности, особенно в региональных вузах, может привести к сокращению числа обучающихся, считает она. «В то же время с точки зрения повышения качества высшего образования концентрация ресурсов на ключевых позициях вуза – позитивный сценарий», – указала Гончарова. Важно, чтобы такие решения принимались взвешенно, были встроены в долгосрочную стратегию развития и сопровождались мерами социальной ответственности по отношению к студентам и преподавателям, заключила она.