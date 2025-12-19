Конституционный суд не смягчил правила суррогатного материнства для иностранцев

В определениях сразу видно, что КС заинтересовался предложенным Верховным судом и заявителем критерием «генетической связи хотя бы с одним потенциальным родителем» и потому обоснованно поставил его во главу угла, говорит адвокат «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Ларионов. По его словам, суд сообщил, что сама по себе норма о суррогатном материнстве права не нарушает, если читать ее правильно, но проблемы начались там, где суды не признали или не установили генетическую связь. Но эти верные рассуждения КС до конца проблему не решают, соглашается он.