Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Конституционный суд не смягчил правила суррогатного материнства для иностранцев

В жалобах филиппинских и американских граждан суд не нашел нарушений их прав
Георгий Недогибченко
Екатерина Дорофеева
Конституционный суд не стал рассматривать жалобу иностранцев, которые не смогли забрать детей, рожденных в России сурмамами
Конституционный суд не стал рассматривать жалобу иностранцев, которые не смогли забрать детей, рожденных в России сурмамами / Josh Bean / Unsplash / Автор /Ведомости

Конституционный суд России (КС) отказался принять к рассмотрению жалобы граждан Республики Филиппины и США, оспаривавших положения законодательства о суррогатном материнстве и уголовного права. Поводом для обращений стали дела, в которых дети, рожденные суррогатными матерями, были изъяты и помещены в государственные учреждения после возбуждения уголовных дел о торговле людьми в отношении посредников.

В первом случае гражданин Филиппин и США Потенсиано Конрадо Понсе Энриле пытался установить отцовство в отношении ребенка, рожденного суррогатной матерью из России. После рождения ребенка в 2019 г. Потенсиано не смог забрать его сразу же из-за пандемии COVID-19, как и установить отцовство.

Во втором – у пары из Филиппин Кастро Фредениля Эрнаеса и Кастро Джейн Тан в 2019 г. от суррогатной матери из РФ родилась двойня. Их вписали в свидетельства о рождении детей как родителей. После рождения дети находились под присмотром доверенных лиц. Пара решила забрать их в январе 2020 г., поскольку они родились ослабленными и им нужно было восстановить здоровье.

Дело о торговле детьми многодетными матерями направили в суд

Общество

Оба случая связаны с уголовным делом, возбужденным против организованной группы в Москве. Как посчитало следствие, ее участники, включая организатора Ольгу Ковалеву и суррогатную мать Лидию Марковскую, создали сеть, которая под видом услуг суррогатного материнства фактически торговала новорожденными. В 2023 г. Никулинский районный суд Москвы признал их виновными в торговле людьми (ст. 127.1 УК), установив, что конкретные дети, рожденные для филиппинской семьи Кастро и американца Потенсиано, стали предметом этих преступных сделок.

В гражданских процессах об их возврате биологическим отцам Московский областной суд признал, что передача детей иностранцам будет выглядеть как исполнение условий купли-продажи, несмотря на подтвержденное генетическое родство. Иностранцы, фигурировавшие в уголовном деле как «покупатели», утратили шанс на восстановление родительских прав.

КС отказался принимать жалобы к рассмотрению. Оспариваемые нормы не нарушают конституционные права заявителей, определил он. Так, нормы закона об основах охраны здоровья граждан в действующей и прежней редакциях обеспечивают право граждан на вспомогательные репродуктивные технологии. В части уголовной нормы суд определил, что она не имела решающего значения в жалобах. КС также сослался на собственное постановление от июня 2021 г., в соответствии с которым установление отцовства одиноким мужчиной, воспользовавшимся суррогатным материнством, может быть оправдано только необходимостью обеспечения родительского попечения ребенку. В деле Потенсиано суды установили нарушение закона при получении услуги и факт купли-продажи ребенка.

Что такое суррогатное материнство

Это вынашивание и рождение ребенка по договору потенциальных родителей с суррогатной матерью – женщиной, которая вынашивает плод после переноса донорского эмбриона. Суррогатной матерью может быть женщина от 20 до 35 лет, у которой есть хотя бы один свой здоровый ребенок. Она не может быть одновременно донором яйцеклетки.

Вместе с тем КС рассмотрел жалобу на нормы Гражданского процессуального кодекса (ГПК) об обязательности приобщения вступивших в законную силу приговоров при рассмотрении споров. Он пояснил, что норма также не препятствует исследованию материалов уголовного дела в качестве доказательств.

КС отказался рассматривать проблему смешения на практике договора суррогатного материнства и уголовно наказуемой сделки купли-продажи детей, но именно приговоры в отношении третьих лиц стали основанием для отказа возвращения детей родителям, говорит старший юрист Центра конституционного правосудия (ЦКП) Милана Даова. По ее словам, разграничение преступной сделки и законной услуги требует законодательного уточнения. При этом одна из жалоб была посвящена тому, что факты из приговора, вынесенного без участия сторон гражданского спора, не должны быть преюдицированы, замечает юрист.

На этом фоне показательным кажется то, что КС в деле супругов Кастро де-факто подтвердил, что предыдущая редакция закона об основах охраны здоровья допускала применение технологии суррогатного материнства при использовании донорских половых клеток одного из родителей, утверждает юрист. Это важный вывод для супругов, которые обращались к суррогатному материнству до изменения закона, заключила Даова.

Запрет для иностранцев

В 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий пользоваться услугами суррогатного материнства только российским семейным парам и одиноким россиянкам, которые не могут родить сами по медицинским показаниям. Если супруги решили воспользоваться услугами суррогатной матери, яйцеклетки должны быть получены от генетической матери будущего ребенка, а сперматозоиды – от генетического отца. Случаи, когда один из супругов не может предоставить собственные половые клетки, законом не урегулированы.

В определениях сразу видно, что КС заинтересовался предложенным Верховным судом и заявителем критерием «генетической связи хотя бы с одним потенциальным родителем» и потому обоснованно поставил его во главу угла, говорит адвокат «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Ларионов. По его словам, суд сообщил, что сама по себе норма о суррогатном материнстве права не нарушает, если читать ее правильно, но проблемы начались там, где суды не признали или не установили генетическую связь. Но эти верные рассуждения КС до конца проблему не решают, соглашается он.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её