Конституционный суд не смягчил правила суррогатного материнства для иностранцев

Конституционный суд не смягчил правила суррогатного материнства для иностранцевВ жалобах филиппинских и американских граждан суд не нашел нарушений их прав
Конституционный суд России (КС) отказался принять к рассмотрению жалобы граждан Республики Филиппины и США, оспаривавших положения законодательства о суррогатном материнстве и уголовного права. Поводом для обращений стали дела, в которых дети, рожденные суррогатными матерями, были изъяты и помещены в государственные учреждения после возбуждения уголовных дел о торговле людьми в отношении посредников.
В первом случае гражданин Филиппин и США Потенсиано Конрадо Понсе Энриле пытался установить отцовство в отношении ребенка, рожденного суррогатной матерью из России. После рождения ребенка в 2019 г. Потенсиано не смог забрать его сразу же из-за пандемии COVID-19, как и установить отцовство.
Во втором – у пары из Филиппин Кастро Фредениля Эрнаеса и Кастро Джейн Тан в 2019 г. от суррогатной матери из РФ родилась двойня. Их вписали в свидетельства о рождении детей как родителей. После рождения дети находились под присмотром доверенных лиц. Пара решила забрать их в январе 2020 г., поскольку они родились ослабленными и им нужно было восстановить здоровье.
Оба случая связаны с уголовным делом, возбужденным против организованной группы в Москве. Как посчитало следствие, ее участники, включая организатора Ольгу Ковалеву и суррогатную мать Лидию Марковскую, создали сеть, которая под видом услуг суррогатного материнства фактически торговала новорожденными. В 2023 г. Никулинский районный суд Москвы признал их виновными в торговле людьми (ст. 127.1 УК), установив, что конкретные дети, рожденные для филиппинской семьи Кастро и американца Потенсиано, стали предметом этих преступных сделок.
В гражданских процессах об их возврате биологическим отцам Московский областной суд признал, что передача детей иностранцам будет выглядеть как исполнение условий купли-продажи, несмотря на подтвержденное генетическое родство. Иностранцы, фигурировавшие в уголовном деле как «покупатели», утратили шанс на восстановление родительских прав.
КС отказался принимать жалобы к рассмотрению. Оспариваемые нормы не нарушают конституционные права заявителей, определил он. Так, нормы закона об основах охраны здоровья граждан в действующей и прежней редакциях обеспечивают право граждан на вспомогательные репродуктивные технологии. В части уголовной нормы суд определил, что она не имела решающего значения в жалобах. КС также сослался на собственное постановление от июня 2021 г., в соответствии с которым установление отцовства одиноким мужчиной, воспользовавшимся суррогатным материнством, может быть оправдано только необходимостью обеспечения родительского попечения ребенку. В деле Потенсиано суды установили нарушение закона при получении услуги и факт купли-продажи ребенка.
Что такое суррогатное материнство
Вместе с тем КС рассмотрел жалобу на нормы Гражданского процессуального кодекса (ГПК) об обязательности приобщения вступивших в законную силу приговоров при рассмотрении споров. Он пояснил, что норма также не препятствует исследованию материалов уголовного дела в качестве доказательств.
КС отказался рассматривать проблему смешения на практике договора суррогатного материнства и уголовно наказуемой сделки купли-продажи детей, но именно приговоры в отношении третьих лиц стали основанием для отказа возвращения детей родителям, говорит старший юрист Центра конституционного правосудия (ЦКП) Милана Даова. По ее словам, разграничение преступной сделки и законной услуги требует законодательного уточнения. При этом одна из жалоб была посвящена тому, что факты из приговора, вынесенного без участия сторон гражданского спора, не должны быть преюдицированы, замечает юрист.
На этом фоне показательным кажется то, что КС в деле супругов Кастро де-факто подтвердил, что предыдущая редакция закона об основах охраны здоровья допускала применение технологии суррогатного материнства при использовании донорских половых клеток одного из родителей, утверждает юрист. Это важный вывод для супругов, которые обращались к суррогатному материнству до изменения закона, заключила Даова.
Запрет для иностранцев
В определениях сразу видно, что КС заинтересовался предложенным Верховным судом и заявителем критерием «генетической связи хотя бы с одним потенциальным родителем» и потому обоснованно поставил его во главу угла, говорит адвокат «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Ларионов. По его словам, суд сообщил, что сама по себе норма о суррогатном материнстве права не нарушает, если читать ее правильно, но проблемы начались там, где суды не признали или не установили генетическую связь. Но эти верные рассуждения КС до конца проблему не решают, соглашается он.