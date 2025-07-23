Дело о торговле детьми многодетными матерями направили в суд
Прокуратура Восточного административного округа Москвы передала уголовное дело многодетных матерей Юлии Логиновой и Натальи Патоки о торговле детьми в столичный Перовский суд, передает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката второй фигурантки Станислава Кулова.
Как отметил собеседник агентства, 22 июля в суде было принято на рассмотрение «уголовное дело Патоки и других десяти фигуранток». В их число также входят суррогатные матери и другие женщины, чьих детей усыновили участники схемы.
По данным следствия, многодетные матери находили беременных женщин, не желавших оставлять себе детей. Фигурантки занимались организацией родов, обеспечивали суррогатных матерей необходимыми продуктами, медикаментами и медицинскими услугами. После рождения детей женщины забирали их, подделывали документы и регистрировали их в органах ЗАГС как своих.
Уголовное дело возбуждено по п. «а», «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов). Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
В материалах дела сказано, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей. При этом в 2010 г. ей была сделана операция, после которой она не могла иметь своих детей, хотя и утверждала, что дети, рожденные уже после медицинского вмешательства, тоже ее родные. Общее число фигурантов превысило 20 человек.