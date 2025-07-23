Дело о торговле детьми многодетными матерями направили в суд

В материалах дела сказано, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей. При этом в 2010 г. ей была сделана операция, после которой она не могла иметь своих детей, хотя и утверждала, что дети, рожденные уже после медицинского вмешательства, тоже ее родные. Общее число фигурантов превысило 20 человек.