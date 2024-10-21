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Расследование по делу о торговле детьми в Москве продлено еще на три месяца

Ведомости

Следственный комитет РФ продлил срок предварительного расследования уголовного дела о торговле детьми до 16 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Срок следствия продлен 13 сентября 2024 г. заместителем председателя Следственного комитета РФ на три месяца, а всего до 15 месяцев, то есть до 16 января 2025 г.», – говорится в судебном постановлении.

В документе также поясняется, что особая сложность расследования обусловлена необходимостью выполнения большого количества следственных действий «в условиях неочевидности», длительностью части судебных экспертиз, необходимостью сбора материалов, характеризующих личности обвиняемых, в том числе через международные запросы и запросы в российские регионы.

В феврале «Ведомости» сообщали, что в Москве было выявлено семь эпизодов, связанных с торговлей новорожденными детьми. Обвинение было предъявлено трем женщинам. По данным «Вечерней Москвы», в частности, речь шла о москвичке Юлии Логиновой, в отношении которой 17 октября 2023 г. было возбуждено дело о торговле людьми. Следователей заинтересовала законность ее опекунства над 15 детьми, которые по документам являются ее родными.

Уголовное дело возбуждено по п. «а», «б», «з» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов).

По делу также проходит многодетная мать Наталья Патока. По данным следствия, фигуранты находили беременных женщин, которые не хотели оставлять себе детей, организовывали их роды, обеспечивали необходимыми продуктами, медикаментами и медицинскими услугами. Новорожденных детей женщины забирали себе и по поддельным документам регистрировали в органах ЗАГС как своих.

10 октября Логинова была отпущена из СИЗО – суд избрал ей запрет определенных действий. Аналогичная мера пресечения была избрана для суррогатной матери Фирузы Ускановой и Натальи Душкиной, которая, по версии следствия, продала свою внучку. 15 октября мера пресечения в отношении Патоки также была изменена на запрет определенных действий.

По данным ТАСС, следователи также предъявили обвинение многодетной матери из города Чехова в Подмосковье Наталье Тараненко, которой избрали запрет определенных действий. Кроме того, майору полиции Наталье Душкиной за передачу внучки одной из фигуранток дополнительно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего ребенка с применением насилия в совершение особо тяжкого преступления).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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